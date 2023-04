WhatsApp está en graves problemas en Reino Unido, podría amenazar la seguridad de los menores de edad

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El Parlamento de Reino Unido estudia un proyecto de ley, que, de acuerdo con algunas aplicaciones, reduce los niveles de seguridad actuales.

Debido a esta iniciativa, las plataformas WhatsApp, Signal, Threema, Viber, Element, Wire y Session, que están dedicadas al envío de mensajes, expidieron un comunicado conjunto en el que la rechazan, por lo que consideran que se afecta la seguridad de las mismas.

“Se está intentando forzar a compañías de tecnología a finalizar sus servicios de mensajería encriptada de extremo a extremo”, indicaron las compañías.

Es importante tener en cuenta que el cifrado de extremo a extremo en estos sistemas de mensajería instantánea ofrece la seguridad a los millonarios de usuarios en el mundo, de que lo que hablen con sus contactos permanecen privados en un 100 %.

Sin embargo, en Reino Unido se considera que, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, la herramienta puede tener un problema para la seguridad de los menores de edad.

El proyecto que se tramita en el Parlamento Británico prevé que las redes sociales y las apps que utilizan este sistema deben deshabilitarlo “por motivos de seguridad online”.

En el documento conjunto, las compañías advirtieron que esta norma ayudaría a que cualquier persona, aun si no fuese electa como autoridad, pueda debilitar las características de privacidad de estas plataformas en perjuicio de millones de personas alrededor del mundo.

En Reino Unido se considera que, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, la herramienta puede tener un problema para la seguridad de los menores de edad.

La posición de WhatsApp

En concreto, WhatsApp señaló que se negará a cumplir con estos requisitos para permitir que los reguladores británicos escaneen los mensajes cifrados, al tiempo que pidió al gobierno británico de que se abstenga de aprobar la ley.

La posición fue planteada en una carta del jefe de WhatsApp de Meta, Will Cathcart, quien acusó al gobierno de buscar debilitar la privacidad “de miles de millones de personas en todo el mundo”.

“El Gobierno del Reino Unido está considerando actualmente una nueva legislación que abre la puerta para tratar de obligar a las empresas de tecnología a romper el cifrado de extremo a extremo en los servicios de mensajería privada”, señaló.

Añadió que “la ley podría dar a un funcionario no electo el poder de debilitar la privacidad de miles de millones de personas en todo el mundo. No creemos que ninguna empresa, gobierno o persona deba tener el poder de leer sus mensajes personales y continuaremos defendiendo la tecnología de cifrado”.

Insistió en que el cifrado de extremo a extremo es una de las defensas más sólidas posibles contra amenazas como el fraude en línea, las estafas y el robo de datos.

El Gobierno del Reino Unido defendió el trámite de la iniciativa al señalar que no busca “tirar por tierra el “cifrado de extremo a extremo”, sino que por el contrario, pretende proteger la seguridad de los menores de edad que usan plataformas virtuales. - Foto: Getty Images

Reino Unido se defiende

Por su parte, el Gobierno del Reino Unido defendió el trámite de la iniciativa al señalar que no busca “tirar por tierra el “cifrado de extremo a extremo”, sino que, por el contrario, pretende proteger la seguridad de los menores de edad que usan plataformas virtuales.

En concreto, se busca regular las comunicaciones y que no se pueda hacer uso de la protección de mensajes por medio del encriptado, que de acuerdo con las aplicaciones, no se puede eliminar esta característica de Reino Unido sin hacerlo también en otros países, lo que no están dispuestas a permitir.

“Alrededor del mundo, las empresas, personas y gobiernos enfrentan amenazas persistentes de fraude, estafas y robo de datos en línea. (...) El cifrado de extremo a extremo es una de las defensas más sólidas posibles contra estas amenazas”, de acuerdo con el documento conjunto de las aplicaciones.

Por su parte, Signal en su cuenta oficial de Twitter, señaló que “nuestra posición sigue siendo clara. No retrocederemos en proporcionar comunicaciones privadas y seguras. Hoy, nos unimos a otros mensajeros encriptados que rechazan el proyecto de ley”, tras calificar “defectuosa” a la propuesta de las autoridades.

Insistieron que este método de seguridad es una forma eficiente de combatir posibles escenarios en los que la seguridad y sobre todo la privacidad de los usuarios, pueda estar en riesgo.

Irán mantiene el bloqueo de WhatsApp e Instagram

Entre tanto, Irán anunció que mantendrá las restricciones de acceso a Instagram y WhatsApp, las plataformas extranjeras más populares en el país, bloqueadas desde hace meses debido a un movimiento de protesta, anunció el presidente Ebrahim Raisi.

“Ambas plataformas solo podrán operar si tienen un representante legal en el país para ser responsable de las actividades de sus usuarios”, dijo en la televisión oficial.

Las autoridades impusieron restricciones drásticas al internet y las redes sociales, bloqueando principalmente el acceso a Instagram y WhatsApp, tras el comienzo de las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini a mediados de septiembre.

Las dos plataformas propiedad de Meta, la empresa estadounidense de Mark Zuckerberg, “fueron la causa de la inseguridad en el país durante los recientes disturbios”, afirmó Raisi.

Pero, añadió, “dije a los funcionarios del país que las perturbaciones de internet provocaban el descontento de la nación”.

Instagram y WhatsApp eran las aplicaciones más utilizadas desde el bloqueo de las plataformas Youtube, Facebook, Telegram, Twitter y Tiktok en los últimos años.

Irán ha estado inmerso en un movimiento de protestas, tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por no llevar puesto correctamente el velo.

Las autoridades afirman que cientos de personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto durante las protestas y miles más han sido detenidas.

*Con información de AFP.