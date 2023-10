WhatsApp Plus V17.52: así puede descargar la última versión de la APK

WhatsApp Plus V17.52 es la última versión de la APK, que con el paso de los años ha logrado causar furor en los usuarios que tienden a modificar las aplicaciones. En esta nueva versión no solo se ofrece las mismas funciones que tiene Meta, sino que también viene con otra serie de configuraciones.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus V17.52?

Para saber si los usuarios cuentan con la última versión de WhatsApp Plus, se deben dirigir a los ‘Ajustes’ y presionar en ‘Plus Configuración’. Acto seguido, seleccionar el apartado ‘Actualización’ para que la aplicación indique si se tiene la última versión de la APK.

¿Por qué es peligroso usar WhatsApp Plus?

Esto se debe a que las plataformas no oficiales pueden generar brechas de seguridad que serían aprovechadas por ciberdelincuentes para infiltrarse en las conversaciones y robar información íntima del usuario.

Es importante subrayar que para poder aplicar este truco es necesario emplear una aplicación no oficial que no fue creada por Meta.

Por lo tanto, los usuarios tendrán que acudir a la plataforma de WhatsApp Plus, puesto que este servicio cuenta con la capacidad de alterar el funcionamiento de ciertas herramientas de la popular aplicación de mensajería instantánea.

Debido a que WhatsApp Plus es una plataforma que no está disponible en Google Play Store, será necesario buscar y descargar el archivo APK de WhatsApp Plus V50.00 que permite instalar la plataforma en dispositivo del usuario.