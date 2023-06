WhatsApp: ¿qué tan seguro es utilizar LuzIA, la inteligencia artificial, en la aplicación?

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El constante crecimiento de la inteligencia artificial en el mundo ha hecho que diferentes aplicaciones, redes sociales, páginas web, entre otros, opten por agregar esta tecnología en sus servicios.

Sin embargo, también se crean otros servicios y los hacen pasar como oficiales, como por ejemplo, WhatsApp y LuzIA, un modelo de inteligencia artificial capaz de responder prácticamente cualquier cosa desde un chat en la popular plataforma de mensajería instantánea.

El procedimiento para emplear dicho chatbot es muy sencillo, pues solo se requiere acceder a la página web oficial del servicio y pulsar en el botón ‘PRUÉBALO YA’.

LuzIA es una inteligencia artificial que funciona a través de los chats de WhatsApp

Al ejecutar ese procedimiento en la aplicación de WhatsApp aparecerá un chat con la inteligencia artificial de LuzIA, posteriormente se deberá agregar a la IA como un contacto de la app.

Por tal motivo, en sus políticas de privacidad se específica que el ‘chatbot’ puede recopilar la información de los usuarios. Asimismo, revelan que “los datos personales de los usuarios podrán ser comunicados a terceros, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo de la relación jurídica que se establezca, sea derivada de una obligación legal, contractual, o de su previo consentimiento”.

En ese sentido, varios expertos recomiendan no utilizar a LuzIA, ni otros chatbots que estén relacionados con WhatsApp, como ‘God in the Box’.

En caso de querer utilizar la inteligencia artificial, puede tener presente los siguientes tips para sacar todo el provecho en el ‘chatbot’. Sin embargo, está a consideración de los usuarios, ya que, puede existir una vulneración de datos.

Generar respuestas adecuadas a un audio que llega al chat

En algunos casos el usuario recibe notas de voz que no puede escuchar y por ende le es imposible responder apropiadamente al mensaje que llegó a la conversación. Sin embargo, para solucionar esta situación se puede enviar el audio al chat con la IA para que lo escuche y luego pueda generar una respuesta adecuada para dicho mensaje.

Cabe destacar que la plataforma aún no cuenta con la capacidad de transcribir audios, pero es posible que en un futuro cercano esta inteligencia artificial podría contar con dicha facultad.

Cabe destacar que la plataforma aún no cuenta con la capacidad de transcribir audios.

Traduce textos complejos que están en otro idioma

En el chat se puede copiar un texto extenso que esté escrito en inglés u otro idioma y luego solicitarle a la IA que lo traduzca. Luego de unos minutos la plataforma habrá generado una traducción en español.

La IA puede diseñar un menú semanal y brindar las recetas para prepararlo

La inteligencia artificial puede construir un menú de almuerzos y cenas para cada semana de forma rápida y teniendo presentes los platillos y alimentos favoritos del usuario.

Agregado a ello, la herramienta puede ofrecer una receta detallada para preparar paso a paso cada platillo que ha sido sugerido en el menú que previamente se diseñó. De hecho, es posible solicitar recetas propuestas con base a los ingredientes que el usuario tenga en su cocina, lo cual ayudaría a aprovechar diferentes productos que estén guardados en la alacena.

Consejos para manejar una conversación difícil

Es muy común que en WhatsApp se generen conversaciones que son difíciles de manejar y en algunos casos el usuario puede sentirse arrinconado al no saber cuál es la respuesta adecuada para superar la situación. Ante este panorama, la IA de LuzIA puede generar una serie de respuestas recomendadas que podrían ayudar a resolver el problema.

Basta con ofrecerle un contexto de la conversación a la IA y explicarle la importancia junto al tipo de respuesta que se necesita generar, luego el sistema ofrecerá una serie de opciones que pueden ser revisadas o editadas por el usuario.

Chat con la inteligencia artificial de LuzIA, charbot similar a ChatGPT.

Crear un plan de ahorro para controlar gastos

La inteligencia artificial puede ayudar a crear un presupuesto personalizado para que el usuario organice sus finanzas, para ello solo debe precisar cuáles son sus gastos e ingresos, junto a su meta de ahorro. Con base a esa información la IA producirá un plan de ahorro para optimizar el dinero que posee el usuario.