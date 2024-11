Aquí hay 10 tips que los emprendedores pueden aplicar para incrementar su habilidad de ser persistentes.

1. Definir la visión

Se debe tener un visión clara, fuerte y poderosa para que los emprendedores sepan para dónde van. Son muchos los que nunca se toman el tiempo de definir una visión y se frustran porque sus emprendimientos no dejan de ser pequeños. Esta frustración los lleva a que tarde o temprano se den por vencidos y se acabe la persistencia.

2. Encontrar las motivaciones

Los emprendedores deben conocer por qué emprenden. Esta es la única manera que cuando las cosas se ponen difíciles encuentran la fuerza para seguir luchando. Algunos hasta recomiendan escribirlas en un papel y pegarlas al frente de la cama para que todas las mañanas los emprendedores las lean y empiecen el día con mucha fuerza.

3. Crear un plan

Los 50 pasos para emprender de Arnés son claves para mantener la persistencia mientras que se emprende. Estos pasos muestran claramente las movidas que se deben hacer para llegar a ser exitoso. Además entrega metas cortas que permiten que el emprendedor se sienta pleno al irlas cumpliendo.

4. Mantener una mentalidad positiva

No hay nada más poderoso que una persona que mantiene una mentalidad positiva, que cree que todo es posible, que el destino puede cambiar a su favor en cualquier momento. Este tipo de personas se levantan a luchar todos los días con pasión porque saben que el éxito puede estar a la vuelta de la esquina, rara vez se dan por vencidos.

5. Construir un equipo de apoyo

La realidad es que todas las personas en un momento u otro se cansan y tratan de darse por vencidas. Así que es muy importante tener un equipo de apoyo, que por más que el emprendedor esté listo a tirar la toalla, este le recuerde por qué debe serguir luchando. En algunos casos las familas y amigos no apoyan, así que se deben buscar comunidades de emprendedores para que encuentre este apoyo.

6. Crear disciplina y hábitos

La disciplina y hábitos ayudan a que si el emprendedor se empieza a cansar, el simple hecho de que tiene unos hábitos establecidos, sigue luchando por su sueños. De los hábitos más recomendados está levantarse muy temprano, pensar en la visión por una hora y media al día, trabajar en el presente de la compañía finalizando la mañana y en la tarde tener las reuniones que necesite.

7. Apreciar la imperfección

Hay que recordar ese dicho que señala que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Algunos emprendedores se demoran mucho en salir al mercado porque buscan que sus productos o servicios sean perfectos. Esta búsqueda a veces toma tanto tiempo que cuando salen al mercado y los resultados son negativos los emprendedores se dan por vencidos. Se frustran al saber que lo que ellos consideraban perfecto y que les tomó mucho tiempo, el mercado no lo quiere. Es mejor salir con algo bueno rápidamente, oír al mercado, hacer las modificaciones solicitadas por este y eventualmente llevarlo a que sea perfecto.

8. Manejar los cambios de las emociones

Emprender es como una montaña rusa de emociones, a veces se está muy bien y al minuto siguiente se está mal. Este cambio de emociones agotan mucho, por lo tanto para que los emprendedores puedan ser persistentes hay que aprender a manejar las emociones. Por ejemplo no celebrar hasta que un contrato está firmado.

9. Los emprendedores no fracasan

La palabra fracaso no debería existir en el lenguaje de un emprendedor. La realidad es que los emprendedores no fracasan, solo encuentran formas de cómo no hacer las cosas. Cuando un emprendedor entiende que debe actuar como un científico y dedicarse a hacer experimentos que en algunas ocasiones saldrán positivos y en otras no, no sufre con los resultados negativos y por lo tanto no se da por vencido fácilmente.

10. Vida balanceada

La persistencia es un músculo que se cansa, por lo tanto los emprendedores deben tener vidas balanceadas para que la persistencia dure largos períodos. El tener satisfacciones en otras áreas de la vida del emprendedor, mientras que los resultados están saliendo negativos en la empresa, le dará fuerza para continuar luchando.