Un congresista a sueldo

Un correo electrónico en poder de la Contraloría General de la República demuestra que un congresista estaba trabajando a sueldo para el grupo Saludcoop. Se trata de Holger Díaz Hernández, representante a la cámara por Santander y miembro del partido PIN. Díaz es un médico dedicado a la política que llegó al congreso con el apoyo del coronel y ex gobernador Hugo Aguilar Naranjo, capturado hace pocas semanas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. El e-mail que lo meterá en problemas está dirigido al presidente de Saludcoop Carlos Palacino Antía. Desde su correo electrónico personal holgerdiaz@hotmail.com le escribe en estos términos al gerente del gigante de la salud: “Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas, te quiero molestar porque hace 2 meses, no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias. Holger”. (Ver correo) Díaz hace parte de la comisión séptima de la cámara que se encarga de los asuntos del sector salud. Desde su curul ha promovido una reforma que favorecería los intereses de empresas como Saludcoop. Él ha sido autor, ponente y coordinador de ponentes de esa reforma a la salud. Además fue miembro de la comisión de conciliación que eliminó el artículo que prohibía a las EPS contratar con sus propias clínicas. La eliminación de esta prohibición vuelve a poner a las clínicas y hospitales a merced de las EPS que diseñan la operación pensando más en sus utilidades que en el bienestar de los pacientes o la supervivencia de los provedores. Este esquema de integración vertical permitió que Saludcoop se convirtiera en el mounstruo que llegó a ser. Lo increíble es que Holger Díaz haya actuado con semejante libertad en temas que ver con Saludcoop dado que tiene vínculos anteriores y probados con esa empresa. Al posesionarse en el congreso, escribió de su puño y letra su registro de intereses privados. Allí dejó consignado: “Mi esposa es gerente regional de Saludcoop en Santander”. (Ver registro) La esposa del representante se llama Gloria Lucía Quiroz Hernández, efectivamente es directiva de Saludcoop y su esposo era conciente desde el comienzo del impedimento que esto le generaba para ocuparse de los temas que tocaran los intereses de esa empresa. Por eso sólo hecho, el representante Díaz ya está incurso en causal de pérdida de investidura. Y eso sin contar que doña Gloria es beneficaria de un préstamo de una cooperativa de la órbita Saludcoop para comprar una clínica en Medellín. Aunque parezca increíble, eso no es eso lo más grave. El correo también tiene indicios de que el congresista cometió el delito de concusión. Es decir le habría pedido dinero a un interesado en el resultado de su labor legislativa. Cómo ustedes lo han leído el representante a la cámara después de informarle al gerente de Saludcoop acerca del proyecto que le interesa, le pide reanudar las consignaciones: “te quiero molestar porque hace 2 meses, no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias. Holger”. Pues bien ese Número de Identificación Tributaria corresponde la empresa Salud con Calidad Limitada. La compañía es una IPS que presta sus servicios a Saludcoop y lo ha hecho para varias entidades oficiales de Santander, incluso cuando Holger Díaz era miembro de la administración departamental. (Ver cámara de comercio) Como accionistas figuran las señoras Margareth Liliana Castro Martínez y Mercedes Martínez Lizarazo. Lo más revelador es que la hoja de vida que Holger Díaz Hernández publica en su página oficial de internet, registra que fue Gerente General de la empresa “Salud con calidad IPS”. (Ver página internet de Holger) Es decir el doctor Díaz ha tenido claros vínculos con la empresa para la cual pide “consignaciones” de parte de Saludcoop. La Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Procuraduría valorarán estas pruebas.