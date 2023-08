Abecé de los alimentos vencidos: todo lo que tiene que saber para evitar enfermedades

Aunque las autoridades sanitarias definan una fecha para indicar que el producto ya no es apto para el consumo, existen aún muchas dudas sobre qué pasa con los alimentos que sobrepasan estos plazos.

Lo que tiene que saber sobre los alimentos vencidos

La comida preparada también está expuesta a una alta degradación, por lo que no se sugiere dejarla en la nevera no por más de 3 o 4 días. Aunque las temperaturas bajas controlan los microorganismos, lo cierto es que la actividad de descomposición no cesa del todo.