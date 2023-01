Agua de aloe vera para limpiar el colon; ¿cómo prepararla?

Una alimentación poco saludable hace que el organismo se recargue de metales pesados y demás toxinas que lo deterioran. Con esto, algunos de los órganos que más que se ven afectados son el hígado, los riñones y el colon.

Este último, según el Instituto Nacional de Cáncer, de Estados Unidos, “extrae el agua y algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos. Los restos no digeridos, residuos sólidos llamados heces, se mueven a través del colon, se almacenan en el recto y salen del cuerpo por el ano. El colon es una parte del aparato digestivo”.

Cuando el colon se recarga de toxinas y acumula heces se pueden empezar a generar diferentes afecciones como, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable y el cáncer de colon, el cual “suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos (benignos) de células llamados pólipos que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon”, de acuerdo con Mayo Clinic.

Por ello, es de vital importancia limpiar este órgano con regularidad y, el portal UnCOMO, recomienda consumir agua de aloe vera para desintoxicarlo.

Ingredientes:

Aloe vera. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una ramita de aloe vera.

Un litro de agua.

El jugo de un limón.

Una botella de cristal.

Procedimiento:

Limpiar muy bien la hoja de aloe vera para retirar las impurezas en su piel, de manera que no incomoden a la hora de extraer el gel.

Tomar el equivalente a dos cucharaditas del gel de aloe vera y llevarlo a un recipiente resistente al fuego.

Prender el fuego e incorporar el jugo de limón y un vaso de agua al recipiente.

Mezclar todos los ingredientes hasta que se vea una solución homogénea.

Retirar del fuego y dejar reposar 10 minutos.

La sábila también es usada para regenerar la piel del rostro. - Foto: Getty Images

Introducir la preparación en una botella de cristal y agregar el resto del agua.

De esta manera, la bebida está lista para ser consumida. En caso de que presente un sabor muy amargo, se puede agregar un toque de miel.

Factores de riesgo del cáncer de colon

Los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) explican que, con el envejecimiento, se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Adicionalmente, existen dos tipos de factores de riesgo, unos relacionados con afecciones de salud y otros con el estilo de vida que se tenga.

Salud:

Enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

Antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal o de pólipos colorrectales.

Síndromes de origen genético como poliposis adenomatosa familiar (FAP) o cáncer colorrectal hereditario no poliposo (síndrome de Lynch).

Estilo de vida:

Sedentarismo o poca realización de actividad física.

Alimentación carente en frutas y verduras.

Alimentación carente en fibra y rica en grasas, o rica en carnes procesadas.

Foto de referencia sobre el cáncer de colon - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobrepeso y obesidad.

Consumo de alcohol.

Tabaquismo.

Los expertos de Medline Plus confirman que una dieta poco saludable puede incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad. “Lo que usted come puede jugar un papel en el riesgo de padecer este tipo de cáncer. El cáncer de colon puede estar asociado con una dieta rica en grasas, baja en fibra y un consumo alto de carnes rojas. Algunos estudios han encontrado que el riesgo no se reduce si usted pasa a una dieta rica en fibra, así que este vínculo aún no está claro”, apuntan.

Otros tipos de cáncer

Aún no se conoce la causa de muchos tipos de cáncer. Sin embargo, Medline Plus señala que existen algunos factores de riesgo para padecer esta enfermedad como:

Exposición al benceno y otros químicos.

Beber demasiado alcohol.

Toxinas ambientales, como ciertos hongos venenosos y un tipo de moho que puede formarse en las plantas de cacahuete llamada aflatoxinas.

Problemas genéticos.

Obesidad.

Las personas que tengan al menos 45 años deberían realizarse pruebas de pesquisa, como la colonoscopia. - Foto: Getty Images