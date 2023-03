Alzhéimer: los alimentos que ayudan a tratar y reducir los síntomas

Nueces: La profesional de la salud Abha Chauhan del New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, en Estados Unidos, reveló por medio de una investigación que una dieta sana y equilibrada en la que se consuma de manera frecuente nueces ayudó a ralentizar el desarrollo de Alzheimer. Comprobó que las nueces limitan los niveles del estrés oxidativo; y a su vez, hacen que el organismo estimule su mecanismo de defensa, gracias a sus antioxidantes, lo que combate de manera directa los síntomas y avances de la enfermedad.