Anemia: los 10 mejores alimentos ricos en hierro para prevenirla

La anemia es una afección en la que el organismo no tiene una cantidad suficiente de glóbulos rojos sanos. Estos son los encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. La enfermedad puede ser leve, sin embargo, en algunos casos puede ser grave si no se realiza un tratamiento oportunamente.

Según explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las posibles causas de la anemia son:

Deficiencia de hierro

Deficiencia de vitamina B12

Deficiencia de folato

Ciertos medicamentos

Destrucción de los glóbulos rojos antes de lo normal (lo cual puede ser causado por problemas con el sistema inmunitario)

Enfermedades prolongadas (crónicas), como enfermedad renal crónica, cáncer, colitis ulcerativa o artritis reumatoidea

Algunas formas de anemia, como la talasemia o anemia drepanocítica, que pueden ser hereditarias.

Embarazo.

Problemas con la médula ósea, como linfoma, leucemia, mielodisplasia, mieloma múltiple o anemia aplásica.

Pérdida lenta de sangre (por ejemplo, por períodos menstruales intensos o úlceras estomacales).

Pérdida súbita de mucha sangre.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos explican que una de las causas comunes de anemia por déficit de hierro es la pérdida de sangre. Esto puede ocurrir por una lesión, de un parto o una cirugía.” Las mujeres en edad fértil corren riesgo de sufrir anemia por deficiencia de hierro debido a la pérdida de sangre por la menstruación”.

Es importante consultar regularmente al médico para verificar si no se padece de anemia u otras afecciones de salud. Hay muchas personas que la tienen y no se dan cuenta, ya que los síntomas son leves o no presentan alguno.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, menciona los que pueden incluir:

Fatiga.

Debilidad.

Piel pálida o amarillenta.

Latidos del corazón irregulares.

Dificultad para respirar.

Mareos o aturdimiento.

Dolor en el pecho.

Manos y pies fríos.

Dolores de cabeza.

La anemia por déficit de hierro es el tipo más común. “Las mejores fuentes de hierro son las carnes rojas (especialmente la carne de res y el hígado), la carne de ave, el pescado y los mariscos. Otros alimentos ricos en hierro son los guisantes, las lentejas, los frijoles, el tofu, los vegetales de hojas verdes como la espinaca, las frutas secas como las ciruelas y las pasas, y los cereales y panes fortificados con hierro”, señalan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

El portal especializado en salud Healthline también destaca los alimentos ricos en hierro que pueden ayudar a prevenir la anemia:

Mariscos. Espinacas. Carne de hígado. Legumbres Carne roja. Semillas de calabaza. Quinoa. Pavo. Brócoli. Tofu.

Tipos de anemia