Antiedad: cómo preparar un tónico casero de arroz para eliminar arrugas

En caso de tener afecciones cutáneas, no es recomendable su aplicación.

Las arrugas son un proceso natural del cuerpo humano. No deben ser una preocupación, a menos que aparezcan a una edad temprana. Por eso, “Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento. Un especialista en la piel (dermatólogo) o un cirujano plástico puede discutir opciones de tratamiento quirúrgicas y no quirúrgicas con usted”, recomienda Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Con el paso del tiempo la producción de colágeno disminuye en el organismo, esta es la proteína encargada de brindar elasticidad y tensión a la piel. Por eso, comienzan a aparecer arrugas y flacidez.

Además de los diferentes tratamientos estéticos, cirugías y productos para verse más joven, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a este propósito. Cabe recordar, que antes de aplicarlos se debe consultar a un dermatólogo. El sitio web Panorama destaca los beneficios del arroz para cuidar, mantener y lucir una piel joven. Explica cómo preparar un tónico casero para mejorar la apariencia del rostro.

“El arroz es un ingrediente con vitaminas B y E, las cuales funcionan como antioxidantes para la piel y ayudan a promover la producción de colágeno, logrando que el rostro luzca libre de arrugas, líneas de expresión, manchas, textura, impurezas, etc. En la cultura coreana es muy popular usar agua de arroz como tónico en la rutina de skincare para mejorar el aspecto de la piel rápidamente”, explica el portal web.

Ingredientes

½ taza de arroz.

1 taza de agua de rosas.

Procedimiento

En una taza, agregar el arroz y el agua de rosas. Revolver muy bien y dejar reposar por 1 hora. Luego de este tiempo, colar el arroz. Conservar el agua restante. Limpiar y secar muy bien el rostro antes de aplicar el producto. Aplicar varias gotas en el rostro. Luego, finalizar con una crema hidratante.

Botox para las arrugas

Las inyecciones de bótox son muy populares en el mundo de la belleza. Es conocido por ser uno de los elementos para combatir y prevenir las arrugas. Es producido a partir de una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, la misma que provoca intoxicación alimentaria (botulismo). Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los médicos la usan en dosis mínimas para el tratamiento de afecciones de salud como:

Eliminación temporal de las arrugas faciales.

Sudoración severa de las axilas.

Distonía cervical.

Blefarospasmo.

Estrabismo.

Migraña crónica.

Vejiga hiperactiva.

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación las inyecciones de bótox funcionan de la siguiente forma: “Bloquean determinadas señales químicas de los nervios, principalmente las señales que hacen que los músculos se contraigan. El uso más frecuente de estas inyecciones es relajar temporalmente los músculos faciales que causan arrugas en la frente y alrededor de los ojos”.

La aplicación de esta toxina se realiza a través de una aguja muy fina en el músculo del área a la cual se le va a realizar el tratamiento. El bótox solo debe ser aplicado por profesionales. Antes de aplicárselo es importante verificar que el lugar que lo ofrece tenga a las personas autorizadas y con el conocimiento para hacerlo. Se debe evitar hacerlo por sí misma o en lugares que no sean profesionales en el tema. Las zonas del rostro más frecuentes donde se inyecta esta toxina es en la comisura de los labios, contorno de ojos y entrecejo.