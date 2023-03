Artritis reumatoide: ¿qué se debe o no comer?

Como en toda enfermedad, la alimentación es uno de los factores clave para contrarrestar la misma y no causar más molestias. Pues bien, en el caso de la artritis reumatoide no hay excepción, por eso, es de vital importancia conocer bien esta afección y saber qué alimentos se deben comer y cuáles no.

La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad que lleva a la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explica que la artritis reumatoide es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo.

Además, señaló que los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden incluir los siguientes:

Articulaciones sensibles, calientes e hinchadas.

Rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad.

Cansancio, fiebre y pérdida del apetito.

Asimismo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) indicó que ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad de tener artritis reumatoide, entre los que se incluyen los siguientes:

Edad. La artritis reumatoide puede ocurrir a cualquier edad, pero, el riesgo de que se presente aumenta con la edad.

Sexo. La artritis reumatoide es más común en las mujeres que en los hombres.

Antecedentes familiares. Si un familiar tiene artritis reumatoide, es más probable que usted presente la enfermedad.

Tabaquismo. Las personas que fuman durante un período prolongado corren un mayor riesgo de tener artritis reumatoide.

Obesidad. Ser obeso puede aumentar el riesgo de tener la enfermedad y también puede limitar su mejoría.

Enfermedad de las encías.

Ahora bien, como se resaltó anteriormente, la alimentación es relevante en esta enfermedad, porque así como hay alimentos que ayudan a aliviar sus dolores, hay otros que los intensifican. Es por esto que el portal Viva mi Salud indica qué productos se pueden comer y cuáles no:

1. Aumentar el consumo de fibra: “consumir una dieta rica en fibra puede contribuir a reducir marcadores de inflamación y ayuda con la pérdida de peso corporal. Las mejores fuentes de fibra son los vegetales, las frutas, las legumbres y los cereales integrales”, inicia explicando el sitio.

2. Más vegetales crucíferos: “un estudio adelantado con 1.005 participantes mujeres demostró que la ingesta de vegetales crucíferos como el brócoli puede estar asociada con niveles reducidos de marcadores inflamatorios. Además, el brócoli contiene un compuesto llamado sulforafano que podría ser un potencial agente terapéutico para la artritis reumatoide”.

3. Más bayas o frutos rojos: “el consumo de bayas se ha asociado con una menor probabilidad de tener niveles elevados de inflamación. Estas frutas también contienen quercetina y rutina, dos compuestos que han sido estudiados por su potencial terapéutico para el tratamiento de la artritis”.

4. Consumir alimentos ricos en ácidos Omega 3: “la ingesta de ácidos Omega 3 parece reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones. Dentro de los alimentos que se recomiendan para aumentar el consumo de Omega 3 están pescados como salmón, sardinas y arenque. En cuanto a los alimentos de origen vegetal podemos citar la linaza y la chía”.

5. Cocinar con aceite de oliva: “este aceite contiene ácido oleico y oleocantal, dos sustancias que han mostrado prometedoras propiedades antiinflamatorias”.

6. Usar cúrcuma para sazonar: “la curcumina presente en la cúrcuma es reconocida por ser un potente antiinflamatorio y se cree que iguala la efectividad de algunos medicamentos diseñados para este fin sin los efectos secundarios”.

7. Reducir los alimentos refinados y optar por productos integrales, ricos en fibra y micronutrientes. “También incluye tubérculos como papa, batata, raíces como yuca o mandioca, para variar las fuentes de hidratos de carbono”.

8. “Modera el consumo de proteínas de origen animal e incorpora más proteínas vegetales como las legumbres (frijoles, garbanzos, lentejas, habas, habichuelas, soya y derivados, entre otras)”

9. “Otros alimentos a considerar son las algas, setas y hongos”, concluye la plataforma.