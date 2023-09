Así debería ser la dieta para prevenir el hígado graso no alcohólico

De acuerdo con el portal especializado National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Deseases del National Institute of Health: “es una afección en la cual se acumula exceso de grasa en el hígado. El hígado graso no relacionado con el alcohol y la esteatohepatitis no alcohólica son tipos de EHGNA. Si el paciente tiene EHNA, tiene inflamación y daño hepático, junto con grasa en el hígado”.