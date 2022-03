Así puede potenciar las funciones del cerebro y mantenerlo joven

El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, por lo que su cuidado debe ser especial debido a que puede deteriorarse fácilmente con la edad. Para mantener el cerebro joven, expertos manifiestan la necesidad de mantener una dieta rica en frutas, verduras y proteínas.

No obstante, el ejercicio también es fundamental. Caminar o moverse en vez de permanecer mucho tiempo sentado es lo que el cerebro necesita para fortalecerse. De acuerdo con Facundo Manes, presidente de la Fundación Ineco para la investigación en neurociencias cognitivas y director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, mantener buenos hábitos ayuda a mantener la reserva cognitiva en la vida adulta.

“La estimulación intelectual, una dieta saludable, la actividad física y tener una vida social activa fueron identificados como factores potenciales de protección en la mediana edad, que pueden ayudar a mantener la reserva cognitiva en la vida adulta”, explicó para el portal Infobae.

Estudios sobre la actividad física de la Universidad de Georgia demostraron que hacer ejercicio ayuda a proteger ciertas cualidades neuronales que se van deteriorando con el tiempo por el envejecimiento. No obstante, señalan que no es necesario realizar ejercicio de intensidad.

Además, la autora del estudio, Marissa Gogniat, señaló que no es necesario tampoco hacer todo el ejercicio posible, sino “realizar un incremento regular en los ejercicios que se realizan, los cuales pueden ser útiles para la salud cerebral”.

En ese sentido, el ejercicio ayudará de manera positiva mantener funciones del cerebro jóvenes y ayudará a combatir la oxidación de las células y neuronas. Por otro lado, de acuerdo con la fundación sin ánimo de lucro, Fundación Pasqual Maragall, reveló algunos hábitos que también ayudan a mantener el cerebro joven.

1. Mantener los niveles de colesterol controlados

La entidad señaló que el colesterol alto puede formar depósitos grasos en los vasos sanguíneos que con el tiempo dificultan el transporte de la sangre. Esto podría derivar en la formación de un coágulo que puede ser la causa de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

- Foto: istock

2. No fumar

Fumar aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, lo cual incluye accidentes cerebrovasculares.

3. Controlar el azúcar en la sangre

Los altos niveles de glucosa pueden ser signos de diabetes, una enfermedad que causa complicaciones como ceguera, insuficiencia renal, entre otras.

4. Mantener una dieta mediterránea

La dieta mediterránea está basada en: comidas a base de vegetales, con solo pequeñas cantidades de carne de res y pollo; más porciones de granos enteros, frutas y verduras frescas, nueces y legumbres; alimentos que en forma natural contengan cantidades altas de fibra; mucho pescado y otros mariscos; aceite de oliva como la fuente principal de grasa empleada para preparar los alimentos. Este aceite es una grasa saludable y monoinsaturada; alimentos que se preparan y sazonan de manera simple, sin salsas ni jugos de la carne.

Los mejores alimentos para el cerebro

1. Verduras de hojas verdes: un artículo publicado en The New York Times asegura que estas verduras tienen una alta proporción de nutrientes en relación con las calorías. La col rizada, las espinacas, la rúcula, las coles, las remolachas y las acelgas son grandes fuentes de fibra, folato y vitaminas A y C. Se pueden añadir a ensaladas, sopas, estofados, salteados y batidos.

2. Frutas y verduras coloridas: las frutas y verduras de colores vivos ayudan a mejorar la memoria, el sueño y el estado de ánimo.

3. Carnes: las carnes magras y ricas en grasas saludables como el omega-6 mantienen el buen funcionamiento del cerebro y ayudan a prevenir que exista un exceso de grasa.