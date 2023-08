Así se debe aplicar el aceite de coco para evitar la caída del cabello

Gracias a su elevado contenido de ácidos grasos, vitamina E y K, el aceite de coco brinda una potente hidratación no solo en el cuero cabelludo sino en la piel en general, lo que sugiere un gran beneficio para mantenerla joven.

Cómo preparar el aceite:

¿Qué otros productos funcionan para fortalecer el cabello?

Miel: producto por excelencia que sirve no solo para cuidar el cabello sino para ser utilizado como endulzante natural. La miel tiene vitaminas A y C, también, minerales como hierro, magnesio, potasio, zinc y calcio, este último neutraliza e hidrata absorbiendo micronutrientes para el cuero cabelludo. A pesar de que la consistencia de la miel es un poco espesa, este alimento se puede mezclar con cremas para el cabello de preferencia personal y luego de esto ser aplicado por no más de 20 minutos en el pelo.