¿Cuáles son los efectos del aguacate en la tiroides?

Otro de los trastornos es el hipotiroidismo (tiroides hipoactiva: la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de algunas hormonas cruciales). Durante las primeras etapas es posible que esta enfermedad no cause síntomas notables, sin embargo, el hipotiroidismo que no es tratado a tiempo puede desembocar en diferentes problemas de salud con el tiempo, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca, describe Mayo Clinic.