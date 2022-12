Así se prepara el agua de jengibre para mejorar la resistencia a la insulina y acelerar el metabolismo

La insulina es una hormona producida por el páncreas y una de sus principales funciones es permitir que el azúcar (glucosa) entre a las células de los músculos, grasa e hígado, donde se usa para obtener energía.

Normalmente, la glucosa proviene de los alimentos, pero el hígado también la produce cuando el cuerpo la requiere. Esto se presenta, por ejemplo, cuando una persona ayuna. Si los niveles de glucosa en la sangre aumentan después de comer, el páncreas libera la insulina que se encarga de reducir las cantidades y de esta forma se mantienen en el rango normal.

Sin embargo, no siempre esta hormona puede cumplir con sus tareas, pues hay ocasiones en las que los músculos, grasa e hígado no responden bien a su trabajo y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente.

Por su parte, de acuerdo con la Clínica Mayo, el metabolismo es un proceso en el cual el cuerpo convierte todo lo que ingiere en energía para usarlo en diferentes funciones, algo que no solo sucede cuando se está activo sino incluso en reposo.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el metabolismo involucra aquellos procesos químicos y físicos “que convierten o usan energía” como la respiración, la eliminación de toxinas a través de la orina, la regulación de la temperatura del cuerpo, entre otros. Y el Instituto Nacional de Cáncer lo describe como “el cambio químico que se presenta en una célula u organismo”.

Según lo anterior, el portal El Diario destaca que el agua o té de jengibre, por ser rico en vitaminas C, B6, B1 y B9, mejora la resistencia a la insulina, ya que, regula los niveles de azúcar, y también resalta por acelerar el metabolismo.

Para su preparación se pone a calentar una taza de agua con un poco de jengibre picado, este se debe dejar cocinar por algunos minutos hasta que se infusione la planta. Luego, se debe esperar a que se repose la preparación para agregarle unas gotas de limón.

Diabetes: el alimento que ayuda mejorar la sensibilidad a la insulina

Tal y como lo señala en uno de sus artículos la revista Tua Saúde, revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, la canela no solo es una aromática, sino que gracias a sus propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y antioxidantes, puede combatir enfermedades del corazón o infecciones, entre otras.

Pero la principal propiedad que tiene este alimento, que es usado en la culinaria y en la medicina, es que puede prevenir la diabetes. Sin embargo, es importante aclarar que su consumo no se refiere a que no permita que aparezca esta enfermedad, sino que, en algunos casos, la puede retrasar. Además, tampoco reemplaza los tratamientos prescritos por un médico luego de que un paciente ha sido diagnosticado.

Además, la canela puede ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. Asimismo, incrementar la insulina cuando en la diabetes tipo 2 no se da.

Otra de las características principales que se pueden destacar del consumo de canela, es que participa en las funciones del páncreas, contribuyendo en su buen funcionamiento y, por ende, en la producción de insulina.

“Más de un 95% de las personas con diabetes presentan la de tipo 2, que se debe en gran medida al exceso de peso y a la inactividad física”, asevera la OMS.

Por su parte, Healthline asegura que al consumir aproximadamente tres cucharaditas de canela regularmente, esta puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre, además de incrementar la sensibilidad de la insulina para las células.