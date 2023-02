Batido natural para ayudar a la salud visual y prevenir la anemia: así se prepara

Hay alimentos que sirven para cuidar la salud y aportan varios beneficios, como, por ejemplo, la guayaba, ya que es rica en fibras, antioxidantes y otros nutrientes como la vitamina C, A y B, según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde.

Adicional, señaló que sus beneficios se deben a sus propiedades antioxidantes, antidiabéticas, antihipertensivas, antiinflamatorias, analgésicas, hipocolesterolémicas, antiespasmódicas, antimicrobianas y astringentes.

La pulpa de la guayaba puede ser rosada, blanca, roja, amarilla o anaranjada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dicho lo anterior, la fruta sirve para ayudar a la salud visual, ya que contiene Vitamina C que ayuda a proteger los ojos del daño causado por los rayos ultravioleta y adicional, por su contenido de Vitamina A favorece la buena vista, especialmente ante la luz tenue.

De igual forma, el portal portugués indicó que “la vitamina C presente en la guayaba favorece la absorción de hierro a nivel intestinal, debiendo consumirse esta fruta en conjunto con los alimentos ricos en hierro de origen vegetal, ayudando así a prevenir y mejorar la anemia”.

Respecto al consumo, se puede ingerir entera, en jugos o batidos y para preparar el jugo o batido se deben licuar dos guayabas con una cucharada de menta más 1/2 litro de agua.

La guayaba tiene propiedades saludables para el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De todos modos, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Información nutricional por 100 gramos de guayaba

Energía (Kcal): 68

Proteínas (g): 2,6

Grasa total (g): 1,0

Hidratos de carbono disponibles (g): 8,9

Fibra dietética total (g): 5,4

Sodio (mg): 2,0

Potasio (mg): 417,0

Vitamina A (µ ER): 31,0

Vitamina C (mg): 228,3

Vitamina E (mg ET): 0,7

Ac. Fólico (µg): 49,0

Calcio (mg): 18,0

Hierro (mg): 0,3

El nombre científico de la guayaba es Psidium guajava. - Foto: Getty Images

Por su parte, para tener una buena salud, incluida la salud visual y la prevención de la anemia, se debe:

1. Tener una dieta equilibrada: “Los hidratos de carbono deben ocupar un 50-55 % de los nutrientes, con no más de un 10 % de azúcares simples. Las grasas han de ser un 30 % del valor energético total, repartiéndose del siguiente modo: un 15-20 % de grasas monoinsaturadas, un 5 % de poliinsaturadas y no más de un 7-8 % de saturadas. Las proteínas consumidas no deben superar el 10 % de la dieta. Finalmente, se debe aportar al organismo unos 20-25 gramos de fibra vegetal”, según el Grupo Sanitas de España.

2. Tomar agua: el consumo diario de este líquido es diferente para los hombres y para las mujeres, porque existen diferencias entre la ingesta, pero por lo general los hombres deberían consumir 3,7 litros de agua al día y las mujeres deberían beber 2,7 litros.

3. Hacer ejercicio de forma regular: las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad.

4. Evitar el tabaco, el alcohol y las drogas que inciden de forma negativa sobre la salud.

5. Dormir bien: mientras se duerme no solamente la mente y el cuerpo se apagan, pues durante la noche los órganos y los procesos internos trabajan arduamente, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Por ello, la mayoría de los adultos necesitan de siete a ocho horas de sueño por noche para una buena salud.