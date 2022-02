Bebida de perejil para limpiar los riñones naturalmente: ¿cómo prepararla?

El perejil forma parte de la numerosa lista de los alimentos ricos en antioxidantes que frenan el envejecimiento, como la zanahoria, papaya, fresa, espinaca, canola, canela, remolacha, el aguacate, limón, pistacho, melón, orégano, los arándanos, las almendras, el kiwi y los frutos secos.

Desde hace mucho tiempo es considerada una planta que se usa para diversos remedios naturales que ayudan al cuidado de la salud y hasta de la belleza, pues se han dado a conocer mascarillas de perejil para cuidar la piel y rejuvenecer el rostro.

Según nutriólogos y expertos, el perejil es rico en vitamina K, A, E y C. Tiene altas fuentes de hierro, potasio y calcio. Sus propiedades podrían mejorar los niveles de azúcar en la sangre, mantener la presión arterial y favorecer la salud tanto de los huesos como de los ojos, así como minimizar la aparición de cálculos en los riñones.

Bebida para limpiar los riñones

Según el portal Mejor con salud, esta bebida es una buena elección cuando se desea hacer una depuración renal, ya que, como se dijo anteriormente, la planta es una gran fuente de antioxidantes.

Ingredientes

Seis cucharadas de perejil (60 g).

Un litro de agua.

¿Cómo prepararla?

Para empezar, se debe tomar el perejil y lavarlo bien para desinfectarlo. Puede ser sumergirlo en un poco de agua con vinagre o con limón.

Posteriormente, se debe dividir en pequeñas partes e introducirlo en una olla con un litro de agua.

Deja que se realice la decocción durante unos diez minutos y permitir que repose.

Cuando esté apto para el consumo, colarlo y servir.

Si se prefiere frío, se puede poner en el refrigerador un par de horas.

Consejos

Consumir un vaso de la bebida en ayunas, esperando mínimo 30 minutos antes de ingerir cualquier otro alimento.

Se puede tomar hasta dos vasos al día si así se prefiere.

Consumirlo durante dos semanas seguidas para una completa desintoxicación.

Si se considera necesario, puede hacer la limpieza una vez cada mes.

Rico en antioxidantes

Uno de los componentes del perejil son los antioxidantes conocidos como flavonoides carotenoides y vitamina C. Estos ayudan a reducir el daño celular en el cuerpo.

Es ideal para limpiar y rejuvenecer la piel, así como para fortalecer la uñas y el cabello.

La presencia de flavonoides en la dieta ayuda a disminuir la amenaza de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y patologías coronarias.

Otro de sus beneficios es que protege los huesos debido a que es una fuente rica en vitamina D y calcio, lo que lo convierte en un complemento ideal para fortalecer el sistema óseo. Puede ayudar a tratar problemas como la artritis o la osteoporosis.

El perejil es rico en compuestos que combaten el cáncer. Los primeros estudios sugieren que los compuestos de la mencionada planta pueden incluso inhibir el crecimiento tumoral. Un estudio publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture encontró que el perejil tiene propiedades anticancerígenas.

Su ingesta puede ayudar a combatir esta enfermedad de varias maneras: actúa como un antioxidante, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades e inhibe la proliferación y migración de las células cancerígenas en el cuerpo.