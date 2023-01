¿Cada cuánto tiempo se debe bañar a un perro?

La higiene es un factor muy importante para las mascotas, pues esto permite una mejor calidad de vida y un buen estado de salud. Sin embargo, es muy frecuente que surjan dudas sobre el cuidado de un can, especialmente sobre su higiene corporal, pues no siempre los amos le prestan la atención suficiente.

Entre las dudas que surgen están en número de veces que es adecuado bañar a los perros. Para determinar esto, es importante conocer la fisionomía de la mascota. Por ello, el portal web Mag de El Comercio, explica que los perros tienen una grasa en la superficie de la piel que les protege y es por ello que no es necesario bañarlos con regularidad. Si se baña a un perro muy seguido, esa capa de grada tiende a desaparecer y puede poner en riesgo la salud del animal.

De acuerdo con el portal especializado Purina, “un exceso de higiene hace que su piel se vuelva vulnerable y no esté suficientemente protegido ante problemas dérmicos, además de provocarle irritaciones por la sequedad que le provocan los jabones y champús en la piel”.

¿Cada cuánto se debe bañar un perro?

Particularmente, los expertos aconsejan hacerlos una vez al mes, pero en algunos casos es suficiente hacerlo solamente dos veces al año, dependiendo de las características de la mascota. Este procedimiento se debe realizar con un jabón que respete el pH natural de la piel del perro.

Se aconseja bañar a un perro con un jabón neutro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe mencionar que por ninguna razón se debe utilizar productos para humanos, pues son muy ácidos y puede afectar la piel de la mascota. Adicional a ello, antes de bañar el can, se debe tener en cuenta la edad y el estado de salud para evitar resfriados. La mejor hora de bañar a una mascota es en las primeras horas del día con agua tibia.

También le puede interesar:

Así se debe bañar un cachorro

Según el portar web Furminator, se debe tener en cuenta la edad de la mascota para proceder con una baño adecuado. Por ello, el portal en mención explica cómo bañar específicamente a un cachorro, una edad en la que se debe tener mayor precaución:

Inicialmente, se debe elegir un momento tranquilo para iniciar el baño del cachorro. Luego, bañar al cachorro con un champú suave para perros, con agua tibia y luego proceder a secar al can con una toalla suave. Los cachorros pueden excitarse y distraerse fácilmente, por ello es una buena idea tener algunas golosinas a mano para que se pueda recompensar al cachorro por haberse portado bien durante el baño.

El baño de un perro cachorro se debe hacer con mucho cuidado. - Foto: Getty Images

¿Qué tan peligroso es dejarse lamer por un perro?

De acuerdo con el diario El Occidente, existen muchos argumentos a favor y en contra de esta práctica instintiva de los perros. Una de ellas es la liberación de neurotransmisores que producen una sensación de bienestar o que pueden generar afectaciones en la salud. Por ello, lamer es una señal de respeto y sumisión a través de la cual los perros refuerzan un lado afectivo, por eso no lo hacen con todo el mundo.

Sin embargo, hay enzimas de la saliva de los perros que elimina algunas bacterias, por lo que al lamer las heridas de la piel, esto tiene efecto limpiador. No obstante, lo peligroso es que los humanos asuman que los perros curan sus heridas al permitir que la lengua de un perro pase en repetidas ocasiones sobre la abertura en la piel. Esto, por lo contrario, puede contraer una bacteria llamada capmpcytophaga canimorus, la cual reside en la saliva de 74 % de los perros y en el 54 % de los gatos. Dicha bacteria produce problemas respiratorios y erupciones de la piel que pueden complicarse con el paso del tiempo.

Los expertos señalan que dejarse lamer de un perro tiene varias consecuencias para el ser humano.

Asimismo, los perros suelen tener en su boca una flora bacteriana que no es perjudicial para el animal, pero sí para los humanos cuando entrara en contacto con una herida. Así las cosas, no es malo que un perro o gato lama a un humano, siempre y cuando no sea en una herida abierta, por más pequeña que sea.