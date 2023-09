Cambio de color en la piel, cansancio, fiebre y otros síntomas poco evidentes del cáncer a los que hay que prestarles atención

Con base en el informe ‘Programa Acelerar, Coordinar, Evaluar: un nuevo enfoque para el diagnóstico del cáncer’, realizado por un grupo de expertos de Cancer Research UK, se dieron a conocer los síntomas que advierten un posible desarrollo cancerígeno en el organismo. En primer lugar, los especialistas apuntan a que en el imaginario de la gente, se tiende a relacionar esa enfermedad con un desenlace fatal; pero no es así y en especial esa idea se cae cuando es posible tener un diagnostico anticipado.

Antes de ese proceso, la forma de suponer que una persona tiene cáncer es mediante ciertos síntomas leves, pero anormales. Los expertos consideran que no deben ser ignorados, sino que es necesario acudir ante un especialista de salud.

Por otro lado, la fiebre es otro síntoma alarmante. Los expertos no apuntan a una leve o que viene acompañada por una infección; sino que hacen referencia a aquellas que aparecen sin razón alguna y se mantienen prolongadas por periodos irregulares.

De la mano con este factor, la tercera señal de alarma es el cansancio extremo. Así como el cambio drástico de peso es un síntoma extraño, no tener nunca energía o sentir que se pierde a la mínima acción también lo es. Un síntoma del cáncer es tener la sensación de estar cansado en todo momento, así uno no haya hecho un gran esfuerzo.

Desde el punto de vista dérmico, el cáncer se hace notable en la piel. El grupo de investigadores asegura que esto no solo aplica para cáncer en esa zona, sino que puede corresponder a una sintomatología adyacente. Por ejemplo, las señales de alarma relacionadas a este punto son: hiperpigmentación (oscurecimiento en la piel), ictericia (coloración amarillenta en la piel y ojos), eritema (enrojecimiento) y prurito (picazón incontrolable).

Uno de los síntomas particulares son las heridas que no cicatrizan. Las personas tienden a pensar que esto se debe a la formación de un lunar, pero no siempre es así. Cuando una herida no cicatriza correctamente, sino que empieza a doler o inflamarse hay que acudir ante un especialista de la salud para esclarecer la situación.