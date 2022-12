Canas: ¿cómo oscurecerlas con café?

Hoy en día existen cada vez más razones por las que las personas deciden usar un tinte a base de sustancias naturales sobre los químicos, según la revista especializada en moda, Vogue. Esto, debido a que los tintes químicos contienen muchas sustancias que tienden a debilitar o maltratar el cabello, sin mencionar que los desechos de estos productos son altamente contaminantes para el planeta.

No obstante, cabe resaltar que los tintes hechos a base de sustancias naturales no poseen los mismos efectos que los químicos. En primer lugar, se debe saber que los naturales no prolongan durante tanto tiempo el efecto de color. Sin embargo, aunque en la industria de cosméticos para el cabello se está dando importancia al uso de colorantes de origen natural, el café, el cacao y la pepa de aguacate son algunos de los productos naturales usados para matizar canas e incluso estimular el crecimiento del cabello.

Por otro lado, hay que recordar que muchos de estos productos, además de estar aprobados por las autoridades competentes, ayudan a brindar nutrientes al cuero cabelludo y a fortalecer el cabello. Además, le dan brillo y estimulan su crecimiento . Sin embargo, hay quienes insisten en métodos caseros que no pongan en riesgo la salud, por lo que, según Vogue, este es el procedimiento seguro para crear un tinte casero.

¿Qué se necesita?

- 2 cucharadas de café instantáneo o molido

- 2 tazas de agua hervida

Preparación:

Preparar este tinte es casi tan sencillo como preparar un café. Se debe mezclar el café con el agua hervida y luego se deja enfriar por completo. Una vez hecho esto se vierte la infusión en una botella rociadora y listo.

Una vez lista la primera parte, los interesados deben lavarse el cabello y posterior a esto se aplica la mezcla sobre las canas y el cuero cabelludo. La mezcla se debe dejar durante 30 minutos. Luego de cumplir el tiempo se debe enjuagar la mezcla con agua fría o tibia y dejar secar.

Para notar resultados es fundamental repetir el proceso una vez a la semana.

Otro tratamiento natural para cubrir las canas y oscurecer el cabello

El aguacate y la pepa de aguacate son otros componentes naturales que benefician el cabello aportando nutrientes y vitaminas. Además, el aguacate también puede ayudar a hidratar el cuero cabelludo, eliminar la caspa y quitar el tono blanquecino de las canas. Para preparar la mascarilla, se deben seguir estos pasos:

Se necesita:

1. 2 semillas de aguacate.

2. 1 ramita de canela.

3. 1 litro de agua.

Procedimiento:

Primero se cortan las semillas del aguacate por la mitad y la canela se rompe en trozos pequeños. En seguida se hierve el agua y cuando esté lista se mezcla las semillas con la canela. Minutos después se retira la mezcla del fuego y se deja reposar toda la noche.

La mezcla servirá para varios días, así que se puede aplicar en el cabello como un tónico capilar y con el pasar de los días las canas irán cambiando de color y tomarán un color caramelo. Además, servirá para la hidratación del cabello.

También el cacao cumple con este propósito. Para hacer un tinte a base de cacao, debe seguir estos pasos:

Se necesita:

- 1 huevo.

- 2 cucharadas de nuez moscada.

- 2 cucharadas de café.

- 1 cucharada de cacao en polvo.

Cómo prepararlo:

En un tazón se agrega el huevo y se bate durante unos segundos, luego de esto se añade la nuez moscada, el café, el cacao y se mezcla durante varios minutos para lograr una consistencia homogénea y cremosa.

Una vez obtenida la mezcla, con ayuda de una brocha se aplica el tratamiento desde la raíz hasta las puntas y se deja reposar entre una y tres horas antes de lavar el cabello. Según el medio, es preciso usar un gorro mientras se espera para enjuagar el pelo.

Este tinte se puede aplicar dos veces por semana. A partir de la cuarta aplicación las personas empezarán a notar el resultado: un cabello sano, brillante y libre de canas.