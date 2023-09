Cáncer en Colombia: estas son las regiones con más casos

“El consumo de tabaco y de alcohol, la alimentación poco saludable, la inactividad física y la contaminación del aire son factores de riesgo de cáncer y de otras enfermedades no transmisibles”, añade el Organismo.

Entre los factores de riesgo, indican, están “los virus de las hepatitis B y C y algunos tipos de papilomavirus humanos aumentan el riesgo de contraer cáncer de hígado y cáncer de cuello uterino, respectivamente , mientras que el sida multiplica por seis el riesgo de contraer un cáncer de cuello uterino y aumenta sustancialmente el de otros tipos de cáncer, como el sarcoma de Kaposi”.

Según el Instituto Nacional de Cancerología (INC), en Colombia se estima que al menos 40.300 colombianos fallecen por esta causa cada año. El grupo de Vigilancia Epidemiológica del instituto, los que más causan muertes, son: el cáncer de mama (14,7 %), estómago (10 %) y de cuello uterino (9,8 %), en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres se ven mayormente afectados por cáncer de estómago (16,5 %), próstata (15 %) y pulmón (14 %).