“Tuve cáncer dos veces antes de los 50″: mujer revela cuáles son los signos que los médicos pasaron por alto

Sherri Rollins, una mujer de Carolina del Norte, recordó en un nuevo ensayo que realizó para el diario Today que en 2017 la vida era normal, excepto por muchos dolores de espalda, la mujer compartió las señales de advertencia que experimentó, incluso cuando los médicos le aseguraron que no pasaba nada.

La mujer visitó la sala de emergencias, donde una exploración mostró que tenía una lesión en el hígado, pero los médicos, incluido un gastroenterólogo, le dijeron que no se preocupara por eso, y uno de ellos dijo que simplemente era “hipersensible”.

Después de recibir el diagnóstico en 2018, Sherri recordó sentirse todavía esperanzada y pensar: “Van a solucionar esto, voy a tomar la medicina y todo va a estar bien”. Sherri se sometió a un año de quimioterapia y una cirugía antes de entrar en remisión durante cuatro años, según narra el periódico The Mirror.

“Mi padre tenía cáncer de colon y falleció cuando tenía poco más de 50 años”, dijo la mujer, “Probablemente debería haberme hecho una colonoscopia, pero no creía que me pasaría así. Yo era una persona sana y siempre me había hecho chequeos”, agregó.