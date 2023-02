Canela: así se puede consumir para bajar el azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina

El alto nivel de la glucosa en la sangre se presenta cuando el cuerpo no puede llegar a transportar eficientemente el azúcar de la sangre a las células, es por eso que, cuando no se consulta puede ocasionar diabetes.

De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que hay diferentes tipos de diabetes y en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

Asimismo, Mayo Clinic explicó que algunos de los síntomas de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 incluyen los siguientes:

Expertos señalan que hay un orden a la hora de comer los alimentos para que no se disparen los niveles de azúcar en la sangre. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Sensación de estar más sediento de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

En ese sentido, el portal Healthline da a conocer un par de consejos para disminuir el azúcar en la sangre. No obstante, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de ponerlos a prueba.

Realizar ejercicio

La actividad física constante puede ayudar a bajar de peso e incrementar la sensibilidad a la insulina, es decir, que las células pueden usar de mejor manera el azúcar en el torrente sanguíneo.

Realizar ejercicio constante trae grandes beneficios en el organismo. - Foto: Getty Images / The Good Brigade

Canela

Diferentes estudios han demostrado que la canela puede reducir los niveles del azúcar en la sangre hasta en el 29%. Además, disminuye la descomposición de los carbohidratos en el tracto digestivo, motivo por el cual se modera el incremento de la glucosa después de una comida.

Según Healthline, la canela actúa de manera similar a la insulina. De igual manera, una dosis efectiva es de 1-6 gramos de canela al día, o aproximadamente 0.5-2 cucharaditas.

Permanecer hidratado

Beber suficiente agua ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de los límites considerables. También previene la deshidratación, motivo por el cual los riñones drenan de forma más efectiva el exceso de azúcar en la sangre a través de la orina.

Frutas para bajar el azúcar en la sangre

Algunos alimentos con alto contenido de azúcar agregada y carbohidratos refinados pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre; asimismo, hay otros alimentos con los nutrientes necesarios para regular el azúcar y aportar beneficios para el organismo.

Frutas como las naranjas y el pomelo contienen fibra y compuestos vegetales como la naringenina, un polifenol que tiene potentes propiedades antidiabéticas. Otro beneficio que tienen las frutas cítricas es que mejora la “sensibilidad a la insulina, reducir el HbA1c y proteger contra el desarrollo de la diabetes”, indica Healthline.

En el sitio web también destacan los beneficios de consumir manzanas bajar la glucosa. Esta fruta contiene ““fibra soluble y compuestos vegetales, incluyendo quercetina, ácido clorogénico y ácido gálico, todo lo cual puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre y proteger contra el desarrollo de la diabetes”.

Un estudio citado por Healthline, “que incluyó datos de más de 187.000 personas, encontró que una ingesta más alta de frutas específicas, particularmente arándanos, uvas y manzanas, se asoció con un riesgo significativamente menor de diabetes tipo 2″.

Manzana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

También el mismo medio citó otro estudio en el que se asegura que “comer manzanas 30 minutos antes de una comida con arroz redujo significativamente el azúcar en la sangre después de la comida, en comparación con comer arroz solo”, destacó Healthline.

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, en inglés) aconseja la ingesta de frutas para personas que sufren de diabetes. “Un metaanálisis publicado en el 2014 en el British Medical Journal encontró una relación significativa entre un consumo mayor y diabetes tipo 2″, citó el portal Medical News Today.