Celulitis: estas son algunas de las causas desconocidas de este padecimiento

Las celulitis con un padecimiento que suele presentarse de manera más frecuente en las mujeres que en los hombres, se cree que el 90 % de las mujeres padece de esta afección que aunque no presenta ningún riesgo para la salud, si puede ser molesto en temas estéticos.

Los especialistas aseguran que este es un problema crónico, difícil de tratar, por eso recomiendan combatirlas combinando unos buenos hábitos con tratamientos específicos que se pueden llevar a cabo en clínicas estéticas; también con el uso de productos cosméticos de uso domiciliario adecuados.

Tipos y causas de las celulitis

La doctora, Montserrat Sabán Noguera, dermatóloga y directora de la clínica dermatológica MSaban de Barcelona, cuenta con una larga experiencia en el campo de la Dermatología Clínica, Quirúrgica y Estética, esta profesional explicó que la celulitis es un problema crónico que normalmente es estético, pero que a veces va acompañado por una mala circulación, lo que puede desencadenar más problemas.

La tipología de celulitis más frecuente, según la doctora, es la fibrosa o compacta, que “casi siempre aparece en mujeres jóvenes y no necesariamente con sobrepeso”. Se trata de un tipo de celulitis que “no se aprecia si no se pellizca la piel” y “el contorno, sobre todo en muslos y glúteos, es correcto, no llama la atención”.

Mujer en el spa recibiendo tratamiento con láser para su celulitis. - Foto: Getty Images

Otro tipo de celulitis es la blanda, “muy presente en mujeres de entre 40 y 50 años, más difícil de tratar e incluso a veces dolorosa porque crea un poco de inflamación” y, finalmente, está la celulitis edematosa. “Es la más complicada. La podemos ver en gente muy joven y obedece a un trastorno de circulación”, añadió.

Sabán indicó que los pacientes que se someten a procesos estéticos como el linfodrenaje, la presoterapia, la radiofrecuencia, o la tecnología EFATI para tonificación muscular y acción lipolítica deben acompañar dichos tratamientos con “un adecuado cuidado personal, buenos hábitos alimenticios, evitando un exceso de bebidas alcohólicas o con gas y practicar un ejercicio proporcional a la edad y a las características de cada persona”.

No obstante, añadió que no todo el mundo dispone de tiempo y dinero para ir a la clínica estética con la frecuencia deseada; por lo que algunos productos que se ofrecen en el mercado“resultan muy útiles para emplear como producto domiciliario entre sesión y sesión, ya que permite mantener e incluso mejorar los resultados tras el tratamiento que se realiza en la clínica”.

La doctora agregó que recomiendan el producto a sus pacientes porque “hemos observado resultados óptimos de reducción de los contornos y alisamiento de la piel de naranja”. Además, “es un producto muy fácil de aplicar y se absorbe rápidamente, lo que permite a los pacientes vestirse o ponerse unas medias cómodamente”.

Presoterapia, un tratamiento médico para los casos más graves de celulitis. - Foto: Freepik

Remedios caseros para reducir las celulitis

El portal de salud, belleza y cuidado personal Tua Saúde brinda la receta de algunos remedios caseros para tratar dicha afección. Antes de usarlos o ingerirlos se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud.

Té de castaña de Indias

Ingredientes:

30 g de hojas de castaña de Indias.

1 litro de agua hirviendo.

Preparación

Añadir la castaña de Indias en 1 litro de agua hirviendo y dejar reposar durante 20 minutos.

Colar y beber como mínimo tres tazas al día.

“El extracto seco de castaña de Indias es aún más concentrado y está indicado en el combate de la celulitis. En este caso, se recomienda tomar de 250 a 300 mg de 1 a 2 veces por día, durante 6 meses”.

Hay alternativas naturales para tratar las afecciones de la piel, como la celulitis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Masaje con sal para estimular la circulación sanguínea

Antes de llevar a cabo este masaje se debe tomar primero una ducha tibia.

Luego, con una mano llena de sal marina, masajear los glúteos y los muslos durante alrededor de 2 minutos y, después de esto, lavar con agua tibia y finalizar con agua fría.

*Con información de Europa Press.