Cinco consejos para cuidar las rodillas y evitar molestos dolores

El dolor de rodilla es algo que jocosamente muchas personas endilgan a la edad, diciendo que después de los 30 comienzan los achaques en el cuerpo y esta articulación es una de las primeras en molestar. No obstante, este no es un tema que se deba tratar a la ligera, ya que, en caso de lesión, es una de las más dolorosas y de recuperación lenta, y actualmente existe un gran desconocimiento frente a la forma correcta de cuidarlas, se haga o no ejercicio.

Este tipo de dolor es una afección que puede deberse a diversas causas que van desde una lesión, pasando por el sedentarismo y la no realización de ejercicios para fortalecer esta parte del cuerpo, hasta una enfermedad inflamatoria o degenerativa como la artritis. Normalmente, este síntoma se puede presentar en todas las edades, pero comienza a empeorar a medida que pasan los años.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, la ubicación e intensidad del dolor depende de la causa de origen. Adicional a ello, este síntoma suele ir acompañado de distintas molestias como la inflamación y rigidez, enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonidos de crujidos e incapacidad de enderezar completamente la rodilla.

Vista lateral de cerca del médico irreconocible de principios de los 30 que examina una rodilla de un caballero mayor durante una cita. El médico toca suavemente los tendones alrededor de la rodilla y la rótula y trata de determinar la causa del dolor. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En caso de presentar alguna molestia en esta parte del cuerpo, lo mejor es ir al médico y realizarse los chequeos correspondientes para dar con la razón de la misma. Sin embargo, la mejor forma de enfrentar estos dolores es prevenirlos con buenos hábitos de salud como hacer ejercicio, comer saludablemente y, sobre todo, evitar automedicarse o realizarse terapia sin la supervisión de un experto.

De acuerdo con Runfitners, portal especializado en el cuidado del cuerpo, existen cinco consejos básicos que toda persona debería poner en práctica en su diario vivir para cuidar las rodillas y evitar dolores de cabeza en el futuro. Cabe resaltar que si bien esta zona se deteriora con el paso de los años, como casi todo en el organismo, puede durar un poco más si se le presta la atención adecuada.

Un primer consejo es cuidar el peso, ya que muchas veces este dolor puede aparecer por una sobrecarga corporal. En esto también hay que tener presente que no siempre estar en el peso adecuado significa que se está bien, porque hay que revisar aspectos como la composición muscular, la cual, si es muy baja, puede generar un esfuerzo extra en las articulaciones, generando un deterioro acelerado.

“Bajar de peso te ayudará a aliviar el estrés que sufren tus rodillas y caderas. Cada kilogramo que pierdas, te ayudará a reducir la presión de tus rodillas. Hay profesionales que indican que cada 4/5 kilos se reducen las molestias y dolores en un 20 %”, explicaron en este punto los expertos.

En segundo lugar, y en concordancia con el primer consejo, Runfitners recomienda hacer ejercicio, ya que esto ayudará a fortalecer los músculos, que pueden servir de soporte para aliviar la carga en las rodillas. “Eso sí, comienza de a poco. La mayoría de los dolores y lesiones suelen ser causados por hacer demasiado, demasiado pronto”.

El tercer consejo es realizar actividades físicas de bajo impacto de vez en cuando y de esta forma ayudar a que se fortalezcan las articulaciones (codos, hombros, rodillas) y mejore su resistencia con el paso de los años. En este caso hay opciones como la bicicleta, natación, elíptico, pilates o yoga, que pueden ayudar a quemar calorías sin generar mucho estrés en el cuerpo.

Una cuarta recomendación es cuidar todo lo que lleva a la boca, es decir, ser precavido con lo que se come. Frente a esto, Runfitners agrega que “lo que comes te ayuda a asegurar la salud de tus articulaciones” y da paso al quinto consejo, que tiene que ver con los suplementos de omega 3, destacando que estos ácidos grasos ayudan a mejorar la movilidad de las rodillas.

“Los ácidos grasos omega-3 son ácidos grasos poliinsaturados que no pueden ser producidos por tu cuerpo y por ello se los clasifica como esenciales (debes incorporarlos a través de tu dieta). También pueden ayudar con la artritis. Los pacientes que toman suplementos de omega-3 han informado un dolor articular reducido”, explica.

Runfitners cerró su análisis recordando que cuidar bien esta parte del cuerpo durante la juventud ayudará a que la vejez sea menos traumática y se pueda gozar de una mejor movilidad, razón por la cual destacó que no son un tema menor.