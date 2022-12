De esta manera se puede curar la ansiedad y la depresión, sin medicamentos

La depresión y la ansiedad son afecciones diferentes, pero con frecuencia se manifiestan juntas, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, la institución médica explica que sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias.

“Una crisis de ansiedad, sin ser un hecho grave para la salud, genera una situación de pánico que cursa con unos síntomas muy similares a los del infarto, hasta el punto de que puede confundirse con él. Ocurre de forma instantánea, sin previo aviso, y alcanza su máxima intensidad en cuestión de muy pocos minutos, pudiendo prolongarse durante unos pocos más”, según el grupo Sanitas en España.

Adicional, sobre la depresión, Sanitas revela que es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades.

Asimismo, es importante señalar que la depresión a menudo se transmite de padres a hijos y esto puede deberse a los genes, comportamientos aprendidos en el hogar o a su entorno. La depresión puede ser desencadenada por un hecho estresante o infeliz en la vida. Frecuentemente, se trata de una combinación de estos factores.

De hecho, muchos factores pueden causar depresión. Ahí está el alcoholismo o consumo de drogas; afecciones médicas, como cáncer o dolor (crónico) a largo plazo; situaciones o hechos estresantes en la vida, como la pérdida del trabajo, divorcio o fallecimiento de un cónyuge u otro miembro de la familia; aislamiento social (una causa común de depresión en adultos mayores).

Por tal razón, el portal de salud KidsHealth reveló cinco formas para evitar las afecciones:

1. Realizar ejercicio: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las personas deberían realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana. Así las cosas, entre las actividades físicas más comunes se destacan caminar, montar en bicicleta y correr, y todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.

2. Tener una dieta saludable y beber agua: respecto a la alimentación, esta debe incluir al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, menos del 10 % de la ingesta calórica total de azúcares libres, menos del 30 % de la ingesta calórica diaria procedente de grasas y menos de cinco gramos de sal (aproximadamente una cucharadita) al día y la sal debería ser yodada. Sobre el consumo de agua, por lo general la mayoría de los hombres necesita aproximadamente 13 tazas de líquido al día y la mayoría de las mujeres necesita aproximadamente nueve.

3. Expresarse: dibujar, jugar, cocinar, escuchar música, hablar con amigos, meditar, compartir con animales, entre otros, son técnicas que ayudan a la distracción y combaten la tristeza.

4. No centrarse en los problemas: no hay nada de malo en compartir los pensamientos y sentimientos con las personas que se preocupan, pero no hay que permitir que sea el único tema de conversación. Mejor hay que tratar de hablar sobre las cosas buenas y se debe intentar transformar los pensamientos negativos en pensamientos más positivos, ya que esto puede ayudarte a tener un estado de ánimo más positivo, según el portal educativo.

5. Centrarse en las cosas positivas: para poder cambiar los pensamientos negativos hay que ponerse como meta detectar tres cosas positivas todos los días y centrase en ellas.