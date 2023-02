Colágeno natural con vaselina y aceite de oliva para ‘barrer’ las arrugas y manchas de la piel

La piel es el órgano más grande del cuerpo; es por esto que varias personas invierten tiempo y dinero en su cuidado, en especial, en la zona del rostro, ya que allí se ven reflejados los primeros signos del envejecimiento, como lo son las arrugas, líneas de expresión o las manchas, que por lo general suelen aparecer en el rostro a los 30 años de edad.

El envejecimiento es un proceso natural que todas las personas tendrán que enfrentar en algún momento de sus vidas; sin embargo, cuando se habla de la piel, este proceso puede surgir antes o de manera prematura, en especial, cuando una persona no tiene los cuidados necesarios para mantener una piel sana.

El colágeno es la proteína que se encarga de brindarle firmeza y elasticidad a la piel, con el paso de los años el cuerpo deja de producir la misma cantidad de esta sustancia; por ende se empiezan a hacer visibles las primeras líneas de expresión. Es por esto que se recomienda aumentar el consumo de productos con un alto contenido de vitamina C durante esta etapa.

Cabe mencionar que la vitamina C es el principal precursor del colágeno, aunque la ingesta de estos productos no evitaría que las arrugas dejen de aparecer si aumentaría la vitalidad y la salud de la zona de la piel. Alimentos ricos en vitamina C: fresas, kiwi, mandarina, papaya, piña, pimentón, tomate, brócoli, entre otros.

Esta vitamina es el principal precursor del colágeno. - Foto: Getty Images / haryigit

Aparte de la importancia de la vitamina C, hoy en día, varios productos que se encuentran de manera frecuente en diversos hogares son empleados para la preparación de diversas mascarillas que prevendrán los signos del envejecimiento y que harán que la piel se vea más tersa y saludable.

Es por esto; que el portal de belleza y cuidado personal Hoy en Belleza brinda la receta de una mascarilla a base de productos naturales que puede mejorar el aspecto de la piel. Cabe mencionar que antes de su aplicación se recomienda consultar con profesional de la salud en el tema como lo es un dermatólogo con el fin de prevenir alergias o reacciones adversas a los ingredientes.

Ingredientes:

2 cucharadas de vaselina.

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen o de almendras.

1 yema de huevo.

1 cucharadita de miel.

Preparación:

Poner la vaselina abaño maría hasta que esta se derrita en su totalidad.

Una vez hecho esto se deben añadir los demás ingredientes para mezclarlos junto con la vaselina y hasta obtener una mezcla homogénea.

Una vez que se haya enfriado la mezcla se debe aplicar sobre la piel del rostro (previamente esta debió ser limpiada).

La idea es masajear la zona con las yemas de los dedos por medio de movimientos circulares.

Dejar actuar la mezcla durante 30 minutos, pasado ese tiempo, retirar la mascarilla con ayuda de un algodón.

Para finalizar hay que quitar los residuos de la mascarilla con ayuda de agua tibia.

Para ver resultados el medio recomienda aplicarla todos los días antes de ir a dormir.