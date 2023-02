Un nutriente como la vitamina C se puede encontrar en diferentes frutas como, por ejemplo, la naranja.

Cuidado: esto pasa si se tiene deficiencia de vitamina C

Los beneficios de una alimentación saludable son múltiples. Por ejemplo, una de las ganancias de esto es que el cuerpo obtiene de los distintos alimentos naturales las vitaminas que necesita para que el mismo funcione de forma correcta.

Una de estas vitaminas indispensables para el organismo es la vitamina C que, según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tiene los siguientes beneficios.

“Formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.

Ayudar a la absorción del hierro”.

Dentro de las frutas que se destacan por su contenido elevado de vitamina C se encuentran las siguientes:

Esta fruta es una fuente principal de vitamina C. - Foto: Getty Images

Melón cantalupo.

Frutas y jugos de cítricos, como las naranjas y toronjas (pomelos)

Kiwi.

Mango.

Papaya.

Piña.

Fresas, frambuesas, moras y arándanos.

Sandía o melón.

Las verduras que son gran fuente de vitamina C son:

Brócoli, coles de Bruselas y coliflor.

Pimientos rojos y verdes.

Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja.

Papa o patata blanca y la dulce (camote).

Jugo de tomate. - Foto: Getty Images

Tomates y su jugo.

Cidrayote.

La vitamina C también tiene otros beneficios para el organismo. Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican que esta vitamina puede contribuir a la prevención de afecciones visuales.

“Tomar suplementos de vitamina C por vía oral en combinación con otras vitaminas y minerales parece prevenir el empeoramiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE)”.

Cuando hay deficiencia de esta vitamina el organismo empieza a enfrentar comportamientos anormales y es posible que se genere una enfermedad.

“Cuando no tomamos suficiente vitamina C, podemos enfermar de escorbuto. Se trata de una enfermedad caracterizada por debilidad, dolor muscular y articular, hemorragias espontáneas en las encías y en la piel que tardan en cicatrizar. Además, la deficiencia de esta vitamina C también influye en la salud cardiovascular. Niveles bajos en esta vitamina se asocian con un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca”, explica el portal Mejor con Salud.

Otras vitaminas: ¿qué pasa si hay deficiencia de vitamina B1?

La vitamina B1 es una de las que el cuerpo necesita para funcionar óptimamente. Así lo explican los expertos de Mayo Clinic.

“La tiamina (vitamina B-1) ayuda al cuerpo a generar energía a partir de nutrientes. La tiamina es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento de las células”.

Vitaminas B. - Foto: Getty Images

Cuando no se tiene una alimentación saludable pueden presentarse niveles bajos de este nutriente en el organismo. Medline Plus explica que la deficiencia de vitamina B1, también conocida como tiamina, puede causar Beriberi.

Esta es una enfermedad poco frecuente, pero puede ser transmitida a través de la genética de padres a hijos. “Los síntomas pueden manifestarse cuando la persona es adulta. Sin embargo, este diagnóstico con frecuencia se pasa por alto. Debido a que los proveedores de atención médica pueden no tomar en cuenta el beriberi en las personas que no son alcohólicas”, indica la Biblioteca.

Existen dos tipos de beriberi: seco y húmedo. El primero afecta el sistema nervioso y el segundo, el sistema cardiovascular.

Los síntomas del beriberi seco son:

Dificultad para caminar.

Pérdida de la sensibilidad (sensaciones) en las manos y en los pies.

Pérdida de la función muscular o parálisis de las extremidades inferiores.

Confusión mental/dificultades con el habla.

Dolor.

Movimientos extraños de los ojos (nistagmo).

Hormigueo.

Vómitos.

Síntomas del beriberi húmedo son:

Despertarse en la noche con dificultad para respirar.

Incremento de la frecuencia cardíaca.

Dificultad para respirar con la actividad.

La vitamina B1 se encarga de aportar la energía que el cuerpo necesita por medio de algunos alimentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hinchazón de las extremidades inferiores.

Es importante que en caso de sospechar o identificar algún síntoma se consulte a un doctor o se acuda a un centro médico para recibir la atención correcta, pues sin tratamiento el beriberi puede causar la muerte.