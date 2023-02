Siete enfermedades que se reflejan en las uñas

Las uñas son estructuras que se ubican en la punta de los dedos y su función es la de cuidarlos. Su composición está dada por una proteína llamada queratina, que también la tiene el pelo y la piel.

El estado de las uñas puede llegar a darle pistas a una persona sobre las posibles afecciones que presenta su cuerpo. De hecho, algunos expertos recomiendan prestar mucha atención a cualquier anomalía o cambio en el aspecto de las uñas de las manos y pies.

La farmacéutica Carmen Desmonts dice que en algunas situaciones las uñas “nos están avisando que algo falla en el organismo. Alteraciones sutiles como la aparición de hoyos o estrías pueden darnos mucha ventaja en el diagnóstico precoz de alguna dolencia grave”.

Asimismo, la zona de la cutícula que está alrededor de la uña y el dedo mismo deberían ser vigilados para evitar un diagnóstico tardío de algunas de las enfermedades que se manifiestan en esta parte del cuerpo.

El bicarbonato de sodio es útil para limpiar las uñas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos son algunos de los problemas de salud que podrían detectarse de acuerdo al comportamiento de las uñas, según el portal Quiron Salud:

Psoriasis: esto se asocia a manchas amarillentas que se conocen como manchas de aceite, engrosamiento de las mismas o los pits, o uñas picadas.

Liquen plano: puede afectar uñas y darles forma de “V” (lo que se conoce como pterigium) o destruir parcial o totalmente las uñas.

Alopecia areata: suele asociar pits, uñas frágiles o líneas de Beau.

Enfermedades cardiacas o pulmonares: aumentan la probabilidad de alterar la formas de las uñas y hacerlas aparecer a modo de cuchara o de palillos de tambor.

Algunas enfermedades renales: se pueden asociar las uñas mitad-mitad (mitad blanca y mitad rosa o marrón).

Enfermedades hepáticas: estas están relacionadas también a cambios de coloración (uñas de Terry).

Algunos cuadros genéticos: es posible que produzcan alteraciones en las uñas y ayudan a su diagnóstico, como los tumores de Köenen en la esclerosis tuberosa y, algunos fármacos pueden alterar las uñas, como las uñas marrones por la zidovudina.

Este es el hongo en las uñas que se puede contraer en salones de belleza

Aunque es habitual ver los salones de belleza llenos de clientes que buscan estilizar sus uñas, es importante elegir el lugar en donde se van a llevar a cabo dichos procedimientos, porque son propicios para contraer infecciones.

De acuerdo con un artículo publicado por la Clínica Mayo, el hongo en las uñas es una infección común que no solo afecta una, sino muchas, tanto de las manos como de los pies. Los síntomas más comunes son el cambio de color, su engrosamiento, el mal olor que producen, y la descamación que se observa.

Aunque la entidad señala que no siempre el hongo necesita tratamiento, es importante consultar con un médico porque esta infección provoca inflamación en la piel alrededor de las uñas; incluso, puede traer dificultad para caminar y complicar una diabetes.

El estado de las uñas puede llegar a darle pistas a una persona sobre las posibles afecciones que presenta su cuerpo. - Foto: Getty Images

El centro especializado precisa que este hongo se llama “dermatofito”, que se conoce también como tiña. No obstante, “las levaduras, las bacterias y los mohos también pueden causar infecciones en las uñas”. Usualmente, el color que se puede observar es verde o negro en la capa externa.

De acuerdo con el Manual MSD, los dermatofitos requieren queratina, una proteína para poder alimentarse, misma que está presente en la membrana exterior de la piel, las uñas y el cabello.

Aunque manifiesta que este tipo de infecciones dermatofíticas son causadas por Epidermophyton, Microsporum, y Trichophyton, “estos microorganismos pueden habitar en una persona de forma permanente y no causar jamás una infección”.

Además, hace una precisión y es que no es lo mismo la tiña que la candidiasis, ya que la primera suele aparecer en las zonas donde no hay una buena irrigación sanguínea o problemas con el sistema inmunitario, lo que quiere decir que no afecta ni la sangre ni los órganos, cosa que sí ocurre con la candidiasis.

La Clínica Mayo da una serie de recomendaciones sutiles para disminuir el riesgo de infección o una posible reaparición en las uñas, como:

Mantener las uñas limpias con un lavado frecuente e incluso sugiere la aplicación de un endurecedor para fortalecer su cutícula.

Cambiar las medias varias veces al día.

Usar el calzado adecuado para la circulación apropiada del aire.

Si hay una infección, no se aconseja poner uñas postizas.