¿Cómo ayuda la actividad física a prevenir el cáncer de colon?

No hay una causa única para el cáncer de colon.

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso (colon), de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, explicó que los signos y síntomas del cáncer de colon incluyen los siguientes:

Un cambio persistente en los hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de las heces.

Sangrado rectal o sangre en las heces.

Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor.

Una sensación de que el intestino no se vacía por completo.

Debilidad o fatiga.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Adicional, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, reveló que no hay una causa única para el cáncer de colon y que casi todos los cánceres de colon comienzan como pólipos no cancerosos (benignos), que lentamente se van convirtiendo en cáncer.

De hecho, hay mayor riesgo de padecer cáncer de colon si:

Se tiene más de 45 años.

Es de origen afroamericano o de Europa oriental.

Se consumen muchas carnes rojas o procesadas.

Se tienen pólipos colorrectales.

Se tienen enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa).

Se tienen antecedentes familiares de cáncer de colon.

Por su parte, indicó que las etapas del cáncer de colon son:

Etapa 0: cáncer en una etapa muy temprana en la capa más interna del intestino.

Etapa I: el cáncer está en las capas internas del colon.

Etapa II: el cáncer se ha diseminado a través de la pared muscular del colon.

Etapa III: el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos.

Etapa IV: el cáncer se ha diseminado a otros órganos fuera del colon.

Por tal razón, para prevenir la enfermedad, el cambio de la alimentación y del estilo de vida es importante, pues la investigación médica sugiere que las dietas con contenido bajo de grasa y ricas en fibra pueden ayudar a disminuir su riesgo de padecer cáncer de colon.

Asimismo, Mayo Clinic recomendó intentar hacer, al menos, 30 minutos de ejercicio casi todos los días, ya que, según la Asociación sin ánimo de lucro EuropaColon España, “otros estudios realizados de manera masiva establecen como las personas activas físicamente cuentan con hasta un riesgo menor de hasta un 50 % de padecer cáncer, porque se reduce de concentración de hormonas, mejora del sistema inmunitario y altera el metabolismo de los ácidos biliares”.

Así las cosas, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “la actividad física es fundamental para la salud y el bienestar, ya que puede ayudar a añadir años a la vida y vida a los años [...] Cada movimiento cuenta”.

Entre las actividades físicas más comunes se destacan: caminar, montar en bicicleta o correr y todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que a nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados y señaló que las mujeres son menos activas (32 %) que los hombres (23 %) y la actividad se reduce a mayores edades en la mayoría de los países.

Además, reveló que las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre 20 % y 30 % mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

De todos modos, antes de hacer ejercicio, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique que es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.