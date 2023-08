¿Cómo elegir los mejores zapatos para correr y evitar lesiones graves?

Cómo elegir los mejores zapatos para correr

Ir con expertos

Presupuesto

Esto es clave, pues del valor que se piensa gastar en zapatos para correr, depende la oferta que se pueda encontrar; si se está comenzando, siempre se corre el riesgo de abandonar el deporte con el paso de los días, por lo que la recomendación es optar por unas zapatillas que no sean costosas, que aporten comodidad y beneficios y que no vayan a quedar en el olvido producto de una mala inversión.

En las tiendas hay mercado para todos los bolsillos, por lo que al principio lo adecuado es intentar con accesorios que no sean tan caros y, a medida que se va perfeccionando y se van requiriendo mejores herramientas, se puede pensar en hacer una actualización de las zapatillas.

Comodidad

Este punto es el más importante, pues no se puede esperar recorrer largas distancias con unos zapatos que no brinden comodidad y confort. En este sentido, los expertos recomiendan medírselos en la tarde cuando el pie está hinchado producto del trajín diario. Esto le asegurará al comprador, que cuando los utilice para practicar deporte, no le queden tan ajustados y le dejen cierto espacio que ofrezca algo de comodidad.