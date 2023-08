¿Cómo limpiar los pulmones y expulsar las flemas de forma natural?

Mantener unos buenos hábitos de vida es indispensable para gozar de una buena salud pulmonar. La Asociación Americana del Pulmón recomienda no fumar, evitar la exposición al humo de segunda mano y a la contaminación del aire, minimizar el contacto con los productos químicos y otros irritantes, y realizarse chequeos médicos de manera regular.

Los cambios de clima son un factor preponderante frente a la aparición de la bronquitis que es una inflamación que se presenta en el revestimiento de los conductos que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. (Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: Universal Images Group via Getty