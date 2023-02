Con este jugo se acaba el estreñimiento; es muy fácil y rápido de preparar

El estreñimiento es un síntoma de trastorno digestivo que dificulta la evacuación de las heces, ya que son secas y grumosas.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), señala que su tratamiento se basa en el autocuidado. Sin embargo, cuando el estreñimiento es crónico, se recomienda consultar con un profesional de la salud, quien modificará algunos hábitos y tendrá presente otras soluciones.

Esta dolencia es común, siendo el malestar general y los dolores estomacales los más relevantes, incluso los bebés suelen presentar este trastorno digestivo que imposibilita un buen tránsito intestinal.

Una de las afecciones que más se relacionan con el estreñimiento es el colon irritable, que de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta el intestino grueso”.

Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea. Asimismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, precisa MedlinePlus. Cabe aclarar que, el colon es “la parte más larga del intestino grueso”, explica el Instituto Nacional de Cáncer (NCI).

Por lo tanto, el NIDDK define al SII como “un trastorno gastrointestinal funcional” que tiene tres tipos:

Síndrome del intestino irritable con estreñimiento: en esta afección la mayoría de las heces son “duras o grumosas”, siendo otras más líquidas. Síndrome del intestino irritable mixto: hay una combinación proporcional de las heces líquidas y grumosas. Síndrome del intestino irritable con diarrea: a diferencia de la anterior, la mayoría de las heces son más líquidas que grumosas.

Es entonces que el consumo de ciertos alimentos se debe restringir, como las salsas picantes o aquellos que son ricos en grasas trans y saturadas, desfavorables para el organismo. Pero, hay bebidas que ayudan a desinflamar el colon cuando está irritado combatiendo el estreñimiento, como el jugo de ciruela.

Ciruela

En un artículo de Tua Saúde, la nutricionista Tatiana Zanin, describe la ciruela como un alimento, rico en fibra y antioxidantes, con la capacidad de estimular el buen tránsito intestinal, mejorando también la circulación y reduciendo la sensación de hambre.

Una de sus presentaciones más conocidas es la ciruela pasa, que es la misma fruta pero deshidratada, que según el sitio web mencionado, se debe consumir en pequeñas porciones porque sus nutrientes suelen estar concentrados, y por ende, se eleva el índice calórico.

Al tener fibras solubles, la ciruela pasa, por ejemplo, reduce la absorción de azúcar de la alimentación, regulando la glucosa en la sangre, y evitando una posible hiperglucemia con posibilidad de diabetes.

Por esto, la ciruela al ser incluida en un plan de alimentación colabora en la pérdida de peso, porque sus fibras aceleran la digestión y brindan un efecto llenura reduciendo el apetito. Su consumo puede ayudar a desintoxicar el cuerpo, reduciendo el riesgo de anemia; también brindar una acción protectora a los pulmones.

Se debe destacar que el consumo de ciruela, gracias a su pectina, reduce la absorción de grasa proveniente de la alimentación, disminuyendo la formación de colesterol LDL que se deposita en las arterias, impidiendo el buen flujo sanguíneo.

Jugo de ciruela

Dejar en remojo las ciruelas pasas. Al día siguiente, licuar el agua y las ciruelas. Colar. Consumir. Si se prefiere endulzar, se recomienda agregar estevia.

Finalmente, se recomienda consultar con un médico, para diseñar una dieta adecuada que incluya la ciruela pasa, y así, aprovechar sus propiedades. De igual manera, crear el hábito del consumo de agua que ayudará a combatir los trastornos digestivos e hidratar el cuerpo.