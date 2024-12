Desde hace seis años trabajo como enfermera jefe y, sin duda, este periodo ha sido uno de los más complicados y estresantes de mi vida. No por la carga laboral, porque en la UCI el trabajo siempre es complejo, sino por el miedo que vino con la pandemia. Eso nos cambió la vida por completo a todos. Como trabajadores de la salud sabemos que estamos expuestos al riesgo, pero ahora la angustia de pensar que podemos contagiar a nuestros papás o hijos es demasiada. En mi caso, mis papás son adultos mayores y tengo un hijo de diez años al que no puedo acercarme la mayoría del tiempo, no como quisiera. Al ver todos los casos graves en la UCI uno empieza a ser muy exagerado con las medidas. Es preferible evitar cien por ciento el contacto que poner en riesgo la vida de la familia.

El susto es tan constante que a veces me despierto pensando que todo esto es una pesadilla, pero no. Otras veces sueño que mis papás son los que están ahí en las camillas y no los puedo salvar. Es horrible. La sensación empeoró cuando empezamos a recibir muchos pacientes y vimos que la UCI se estaba llenando. También luego de que uno de nosotros, un enfermero, se contagió, se agravó y nosotros mismos tuvimos que atenderlo, entubarlo y hacer todo lo posible para que no muriera. Eso es algo que impacta demasiado: ver en una cama a alguien con el que compartes el día a día.