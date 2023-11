¿Cuál es la mejor fruta que sirve para la memoria y la concentración?

Uno de los principales órganos, considerado como el centro de control del cuerpo, es el cerebro, encargado de “controlar los pensamientos, memoria, habla y movimiento”, además de regular la función de muchos órganos , según información de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Dentro de las principales funciones que cumple el encéfalo son la generación del pensamiento, las creencias, los recuerdos, el comportamiento y el estado de ánimo. Es la “sede del pensamiento y la inteligencia y el centro de control de todo el organismo”, encargada de “coordinar la capacidad para moverse, tocar, oler, saborear, oír y ver. Permite al ser humano formar palabras, hablar y comunicarse, entender y realizar operaciones numéricas, componer y apreciar la música, visualizar y entender las formas geométricas, planificar e incluso imaginar y fantasear”, de acuerdo con información de Merck & Co, Inc., Rahway, NJ, Estados Unidos (conocido como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá).

La memoria hace parte de una de las funciones que cumple el encéfalo, la cual desempeña un papel fundamental y vital en la realización de las actividades diarias. Sin embargo, con el paso de los años, esta se va perdiendo, trayendo consigo enfermedades como el Alzheimer, la cual puede alterar la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones , repercutiendo no solo en el paciente, sino en la vida de sus familiares.

Fruta para la memoria y la concentración

Por fortuna, existen formas de prevenir y fortalecer las enfermedades o problemas en el cerebro con ayuda del consumo de frutas. El sitio web Ámbito , recomendó la naranja para la memoria y la concentración, siendo una fuente rica en propiedades como antioxidantes y vitamina C .

El consumo de naranja fortalece el sistema inmune, puesto que no solo está compuesta de vitamina C, sino también de A que estimula la producción de glóbulos blancos, mismos que, según Medline Plus, combaten las infecciones que aquejan el cuerpo.