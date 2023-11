El consumo de esta semilla ayuda a reducir el exceso de azúcar y a bajar la presión arterial

Si esto no es así y se abusa del consumo de los productos ricos en grasas dañinas, azúcar y sodio, el cuerpo empezará a reaccionar de forma negativa tarde o temprano. Algunos de los cambios perjudiciales que se presentan en el organismo son la elevación de los niveles de la glucosa en la sangre y de la presión arterial.

“La glucosa en sangre es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. Proviene de los alimentos que consume. Su cuerpo descompone la mayor parte de ese alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo . Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Los niveles altos del azúcar o glucosa en la sangre pueden terminar ocasionando el padecimiento de una enfermedad crónica y metabólica como la diabetes. Con el paso del tiempo, esta enfermedad termina dañando el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado y los riñones. Si no se trata de buena manera, puede llegar a ser mortal.

Por su parte, la presión arterial “es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo, entre latidos, su presión arterial baja. Esto se llama presión diastólica”, indica Medline Plus.

La afección crónica de este indicador se denomina clínicamente hipertensión y no suele presentar síntomas. Esta aumenta el riesgo de padecer un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o insuficiencia renal. Las personas con presión arterial alta deben limitar la ingesta de sal, dado que esta la deteriora.

Para aprovechar los beneficios del colágeno presente en las patas de pollo, el portal Gastrolab recomienda prepararlas en caldo o sopa, combinándolas con verduras. Antes de cocinarlas, es importante lavar bien las piezas y retirar las plumas y uñas. Aunque parte del colágeno se disuelve durante la cocción, el consumo final sigue siendo beneficioso. Por lo tanto, no es aconsejable desechar los caldos resultantes, sino conservarlos, preferiblemente congelados, para utilizarlos en preparaciones posteriores.