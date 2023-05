¿Cuál es la mejor vitamina para los riñones?

Las vitaminas son sustancias muy importantes para la existencia de cualquier ser humano, son indispensables para un correcto funcionamiento del organismo, por lo tanto, su carencia, llamada avitaminosis, pueden generar algunos problemas de salud en los que resaltan la fatiga, la fiebre, los mareos, las dificultades cardíacas, entre otras cosas más.

En este sentido, es oportuno resaltar que, de acuerdo con Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, existen 13 vitaminas esenciales para el cuerpo y estas son las siguientes:

Vitamina A.

Vitamina C.

Vitamina D.

Vitamina E.

Vitamina K.

Vitamina B1 (tiamina).

Vitamina B2 (riboflavina).

Vitamina B3 (niacina).

Vitamina B6 (piridoxina).

Vitamina B12 (cianocobalamina).

Folato (ácido fólico y B9).

Ácido patoténico (B5).

Biotina (B6).

Por lo general, las vitaminas se suelen encontrar en la gran mayoría de alimentos de origen vegetal, en los que resaltan las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos. También, se pueden conseguir en cápsulas, aunque su consumo en este estado debe ser autorizado por un profesional de la salud.

Las vitaminas son tan importantes para el organismo, por ejemplo, que hay una de ellas en especial que resalta entre las demás porque beneficia de una forma considerable a unos órganos como los riñones. Antes de conocerla, es importante abordar la anatomía y la función de los mismos.

“Los riñones son dos órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Están ubicados justo debajo de la caja torácica (costillas), uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

“La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de dos tubos musculares delgados llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. La vejiga almacena orina. Los riñones, los uréteres y la vejiga son parte del tracto urinario. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Los riñones también eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales (como sodio, calcio, fósforo y potasio) en la sangre”, incluye.

Asimismo, es de resaltar que los riñones están encargados de producir hormonas que ayudan a controlar los niveles de presión arterial, formar glóbulos rojos y mantener los huesos saludables y fuertes.

También, cabe mencionar que la sangre fluye hacia los riñones por medio de la arteria renal, la cual se ramifica en vasos sanguíneos cada vez más pequeños hasta que la sangre llega a las nefronas. Casi todo el día la sangre circula en estos órganos.

Ahora bien, como se resaltó en párrafos anteriores, hay una vitamina que le aporta enormes beneficios a los riñones y esta es la D. “La activación del receptor de la vitamina D (RVD) por el calcitriol circulante, o por el producido localmente fuera del riñón, previene/atenúa el desarrollo de hiperparatiroidismo, calcificaciones ectópicas, hipertensión, inflamación sistémica y daño renal y cardiovascular, disminuyendo la morbimortalidad”, reseña el sitio web Revista Nefrología.

La vitamina D se puede adquirir a través de los pescados grasos como la trucha, la caballa, el salmón y el atún. De igual forma, se pueden encontrar, aunque en una menor cantidad, en el queso, los hongos y las yemas de los huevos.

A pesar de que su consumo es sano para los riñones, esto debe ser con moderación, dado que, un exceso también es perjudicial para la salud.