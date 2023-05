¿Cuáles son las causas más comunes del tartamudeo?

La tartamudez es una dificultad que puede repercutir en la autoestima y modo de relacionamiento con el resto de personas. Esta condición es un trastorno en el habla, el cual conlleva a dificultades en la fluidez y continuidad, según un estudio de Mayo Clinic.

Los pacientes que tartamudean saben lo que quieren decir, pero les cuesta expresarlo. Por ejemplo, prologan una palabra, sílaba, consonante o vocal. También se puede presentar que hagan pausas a medida que completan una oración o se vean retados por ciertas contracciones verbales.

Esta condición puede afectar a cualquier tipo de población, por lo que los niños y niñas no son exentos a padecerla. No obstante, es más común que ocurra en ellos, debido a que es probable que se presente en medio del proceso de aprender a hablar.

La tartamudez es común en niños y niñas, debido a que encuentran en pleno aprendizaje para hablar. - Foto: Getty Images

Si bien el tartamudeo se puede controlar con terapia, puede ser una afección crónica si inicia en la infancia y continúa en la edad adulta, debido a que repercutirá y generará traumas en el comportamiento con los demás.

Los síntomas más comunes son:

Dificultad para empezar una palabra, frase u oración.

Prolongar una palabra o los sonidos de la misma.

Repetir un sonido, sílaba o palabra.

Hacer silencio antes de ciertas sílabas.

Añadir sílabas de relleno, como la “eh” para prevenir el tartamudeo de la siguiente palabra.

Tensionar, apretar o mover excesivamente la cara o parte superior del cuerpo para emitir una palabra.

Sentir ansiedad al hablar.

Tener poca capacidad para comunicarse bien.

Las dificultades para hablar normalmente están acompañadas con el parpadeo rápido, temblor en los labios u otras zonas, como la mandíbula. También genera tics faciales, sacudidas de cabeza o apretar inconscientemente los puños.

Esta condición tiende a empeorar cuando la persona está emocionada, cansada, estresada, apresurada, presionada o cuando está bastante concentrada en algo en concreto. Asimismo, ciertas situaciones, tales como exponer ideas al frente de un público o interactuar por teléfono, son escenarios perfectos para que el tartamudeo haga acto de presencia.

La tartamudez puede conllevar a dificultades para relacionarse y ser víctima de ansiedad, ocasionada por las burlas del resto. - Foto: Getty Images

Con respecto a los menores de edad, concretamente quienes tienen entre dos a cinco años, ellos atraviesan periodos de tartamudeo correspondientes al aprendizaje de habla. No obstante, si el propio aprendizaje no cambia esto, hay que prestarle atención porque es algo anormal que no se ha eliminado en condiciones naturales.

La terapia es fundamental para controlar y eliminar la tartamudez. - Foto: Getty Images

Si el trastorno se extiende por más de seis meses sin mejoría, se presenta junto a otros problemas de habla, es frecuente a medida que avanza el crecimiento, conlleva a una tensión muscular y afecta el desarrollo social; los padres del menor de edad deben llevarlo ante un terapeuta, por el hecho que la condición ya implica en esas circunstancias la perspectiva médica.

Todavía es un secreto a nivel general las causas concretas de la tartamudez, debido a que varía dependiendo de los pacientes. Sin embargo, Mayo Clinic enumera las causas más comunes: