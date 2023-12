¿Cuáles son los beneficios de consumir vinagre de manzana regularmente?

¿Qué pasa con la glucosa?

Un metanálisis titulado: “The effect of apple cider vinegar on lipid profiles and glycemic parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials”, en el que se incluyeron nueve estudios, los científicos encontraron que el consumo de vinagre de sidra de manzana disminuyó significativamente el colesterol total sérico, glucosa plasmática en ayunas y concentraciones de HbA1C, en los participantes de las investigaciones.