¿Cómo se debe utilizar el vinagre de manzana para eliminar los gases?

No obstante, es importante no exceder su consumo, porque “cuando el vinagre de manzana se consume en grandes cantidades al día y por un período de tiempo prolongado, puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos, quemaduras en la garganta, dificultad en la digestión, reducción de la cantidad de potasio en la sangre, pérdida ósea y osteoporosis, además de dañar el esmalte de los dientes”, según el portal portugués.

¿Cómo preparar el vinagre de manzana?

3. Verter en una botella de vidrio, tapar y guardar en un sitio donde no pegue el sol a temperatura ambiente entre 18 y 30º C durante cuatro a seis semanas. Es importante que la botella no quede completamente llena para que la fermentación pueda ocurrir sin problema