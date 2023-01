¿Cuáles son los beneficios del perejil para la salud?

El perejil es una planta herbácea que forma parte de la familia ‘Apiacea’ y suele ser ideal para condimentar algunos platos, sin embargo, son pocos los que conocen sus beneficios para la salud.

En concreto, esta hierba, comúnmente usada en la cocina, contiene magnesio, hierro, potasio, zinc, calcio y vitaminas A, B, C y E.

El perejil puede ser más que un condimento para las comidas. - Foto: Getty Images

Según el magacín Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar, señala que el perejil tiene propiedades perfectas para adelgazar, donde se destaca que es: diurética, depurativa, favorece el tránsito intestinal, facilita la digestión, quema grasas y es saciante.

Ahora bien, el agua de perejil ayuda a facilitar la eliminación de líquidos del organismo, previniendo con ello la retención de líquidos y la obesidad. Además, se trata de una opción ideal como gran antioxidante, según el portal de bienestar GastrolabWeb.

Junto a los mencionados beneficios, también cabe resaltar otros tantos que no son tenidos en cuenta: uno de los más importantes es la mejora de la nutrición. En este caso, la vitamina K que lleva en sus propiedades el perejil sirve para la salud ósea, mientras que sus grandes cantidades de vitamina C la permiten tener como un gran refuerzo para el sistema inmunológico. Por otra parte, la planta mencionada es una excelente fuente de betacaroteno, antioxidante natural que permite ayudar al cuerpo para protegerse de los radicales libres y combatir los efectos del envejecimiento.

Por otra parte, un estudio publicado en el Journal of Urology asegura que existen evidencias de que con el perejil se pueden prevenir cálculos renales, ya que ayudan como apoyo de una función renal saludable.

El perejil ayuda a eliminar los gases intestinales. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Además de esto, también existe la posibilidad de aliviar el dolor en las articulaciones, ya que la utilización del perejil diariamente permitirá que se sienta un alivio máximo en los dolores presentados en las articulaciones del cuerpo. Todo gracias a que es una hierba que mantiene propiedades antiinflamatorias.

También su característica de ser alta en hierro, hace que sea un alimento más que ideal para los pacientes con anemia. La forma de utilización para que esto sea efectivo en estos casos, es proporcionar dos cucharadas de perejil que otorgarán el dos por ciento de las cantidades de hierro diario, por lo que agregar una pizca de la planta le dará algo de fuerza a cualquier alimento que lo acompañe.

Finalmente, entre las características más importantes y bondosas del perejil está que sirva para la lucha contra el cáncer. A pesar de que no haya una solución total para esta enfermedad, los compuestos de la planta permiten un mejor combate para los síntomas de esta prescripción médica, además, de potencializar que pueden llegar incluso hasta inhibir el crecimiento tumoral.

Un estudio de hace algunos meses expuesto en Journal of the Science of Food and Agriculture dio a conocer que el perejil tiene potentes propiedades anticancerígenas. En realidad combate el cáncer de 4 maneras diferentes: actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades e inhibe la proliferación y migración de las células cancerosas en el cuerpo.