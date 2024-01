¿Cuáles son los efectos en el cuerpo de tomar leche antes de dormir?

MedlinePlus extiende el listado con varias afectaciones emocionales (como depresión o la muerte de un familiar), si se es tendiente a viajar largos trayectos y no tener un horario fijo para descansar, además si el individuo lleva una vida sedentaria. El insomnio puede manifestarse de múltiples formas: una característica es mantenerse despierto por lapsos casi ‘interminables’.

Efectos de la leche para dormir

Mundo Deportivo , en su sección de ‘Nutrición’, afirma que por años se ha considerado esa bebida como una de las ‘mejores’ para conciliar el sueño, gracias al triptófano (un aminoácido clave en la alimentación). Ese sitio web alude a una investigación difundida por Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ese medio sugiere tomar leche mínimo media hora antes o después de la última comida y subraya otra investigación de Medicine and Science in Sports & Science, según la cual la caseína también podría ayudar a ganar músculo, mientras se descansa. No obstante, lo que se debe evitar es agregar solubles azucarados.