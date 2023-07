Consumir esta vitamina diariamente ayuda a combatir el mal aliento

El mal aliento o halitosis, como también se le conoce, es un problema bucal que afecta a miles de personas en Colombia y en diferentes partes del mundo. Esto se suele producir por mantener durante un tiempo prolongado malos hábitos orales; entre estos resaltan el no cepillarse los dientes, no usar hilo dental y no utilizar enjuagues.

De igual manera, es necesario destacar que existen algunos alimentos en particular que pueden ser detonantes del mal aliento. Además, el consumo de diversos medicamentos también suele generar la halitosis. Acudir a un profesional en el tema con frecuencia es de vital importancia para prevenir y combatir esta afección.

“Hay muchas razones por las cuales usted puede tener mal aliento. Puede ser porque no se cepilla o no usa el hilo dental frecuentemente. La bacteria que se acumula en su boca y entre los dientes produce mal olor. Otras causas pueden ser enfermedades de las encías, boca seca o caries, sinusitis u otros problemas con su nariz. Algunos alimentos también pueden causar mal aliento (o halitosis) como cebollas crudas, ajo o repollo. Por supuesto, fumar produce su propio mal olor. Así mismo, algunos medicamentos y enfermedades pueden causar un mal aliento característico”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Mal aliento. - Foto: Getty Images / Moyo Studio

Como el mal aliento es una situación tan común, son muchas las personas que buscan remedios para combatir el mismo y eliminarlo de una vez por todas. Precisamente, una de las grandes alternativas para acabar de forma definitiva con la halitosis es la vitamina C.

“La vitamina C es una excelente fuente para prevenir el crecimiento de bacterias en la boca. Incluir naranjas y otros cítricos en su dieta, junto con bayas y melones, etc., significa minimizar el mal aliento, la vitamina C también previene muchas infecciones de las encías, lo que eventualmente conduce a minimizar el mal aliento”, reseña la plataforma digital Vesalius Dental.

Otros de los alimentos de origen vegetal más ricos en vitamina C son las toronjas, las mandarinas, el kiwi, el limón, el brócoli, las fresas y los tomates. El consumo de los mismos para obtener el nutriente en cuestión debe ser moderado, sin llegar a un exceso.

También es oportuno hacer hincapié que la vitamina C se puede encontrar en las farmacias en cápsulas o en pastillas, sin embargo, su consumo en estado debe ser autorizado por un profesional de la salud.

Vitamina C. - Foto: Foto: Getty images.

Más beneficios de la vitamina C

El sitio web La Vanguardia resalta más beneficios de la vitamina C. Estos son:

1. Fortalece el sistema inmune. La vitamina C es uno de los nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmune. Por esto, es de vital importancia para combatir los resfriados comunes y prevenir el surgimiento de demás enfermedades de tipo respiratorio.

2. Ayuda a la formación de colágeno. “Este es fundamental para el buen funcionamiento de los dientes y las encías y para el de los vasos sanguíneos. La vitamina C también ayuda a sanar las heridas y formar tejido cicatricial”.

3. Es un antioxidante natural. La vitamina C es uno de los antioxidantes naturales por excelencia. Tiene la capacidad de combatir el daño celular ocasionado por los radicales libres; esto es ideal para retrasar el envejecimiento y la aparición de diferentes tipos de cáncer.

4. Baja el nivel de vanadio. “El vanadio es un mineral responsable en cierta medida de provocar depresión. La vitamina C contribuye a disminuir los cambios en el estado de ánimo y el estrés psicológico en estos meses grises de lluvia, y aporta energía para superar los días con una mejor actitud, porque ayuda a reducir sus niveles”, sentencia el portal.