La vitamina que previene la diabetes, el cáncer uterino y regula la presión arterial

Las vitaminas son sustancias complejas orgánicas que el cuerpo necesita para que sus diferentes sistemas puedan funcionar de una forma correcta. Estas se pueden obtener al consumir alimentos de origen animal con características saludables; entre estos resaltan las frutas, las carnes magras, las verduras, los huevos, las legumbres, los lácteos y los cereales integrales.

Se puede inferir entonces que una dieta alimenticia sana proporciona estos nutrientes tan importantes. Si hay una carencia de los mismos, el organismo se expone a graves consecuencias. A esto se le conoce como avitaminosis y puede provocar, por ejemplo, el surgimiento de enfermedades de tipo cardiovascular.

Las vitaminas son tan importantes que hay alguna de ellas, en especial, que tienen la capacidad de prevenir la aparición de una enfermedad como la diabetes y el cáncer uterino. Además, regula los niveles de la presión arterial. Antes de conocerla, es válido hacer hincapié en los aspectos mencionados.

Vitaminas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por un lado, la diabetes “es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Los principales síntomas de esta enfermedad crónica y metabólica son el aumento de la sed, la micción frecuente, la pérdida de peso sin razón alguna, los problemas de visión, el hormigueo en las manos y en los pies, el incremento del apetito, las heridas que tardan en sanar, entre otras cosas más.

Por su parte, el cáncer uterino se da por el crecimiento anormal y sin control de algunas células en el cuello uterino. Este está ubicado en la parte inferior del útero y se conecta con la vagina. Las infecciones de transmisión sexual tienen que ver en el surgimiento de este tipo de cáncer, así como las cepas del virus del papiloma humano.

Algunos de los signos y señales del cáncer de cuello uterino son los sangrados vaginales después de las relaciones sexuales, los flujos vaginales acuosos y los dolores pélvicos. No fumar y mantener una pareja sexual estable es ideal para prevenir este cáncer.

Útero. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a la presión arterial, esta es “la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo, entre latidos, su presión arterial baja. Esto se llama presión diastólica”, señala Medline Plus.

El estado crónico de la presión arterial alta se conoce como hipertensión. Aunque esta se suele heredar, por lo general es el resultado de un estilo de vida poco saludable. Si no se controla, puede llegar a ocasionar un ataque cardíaco.

Ahora bien, como se resaltó anteriormente, hay una vitamina capaz de prevenir la diabetes y el cáncer uterino, y además, regula los valores de la presión arterial. Se trata del ácido fólico, que pertenece a la vitamina B9.

“El ácido fólico es una vitamina del complejo B9, que es fundamental para prevenir enfermedades degenerativas como la diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, presión arterial, además de ayudar al organismo a crear células nuevas”, reseña el sitio web del Gobierno de México.