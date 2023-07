Glucosa alta: la especia que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre

La glucosa proviene de los alimentos que se consumen a diario. Es la principal fuente de energía del organismo, por lo tanto, resulta muy importante para poder pensar, trabajar, estudiar y hacer ejercicio. Cuando se ingiere algún alimento, el intestino delgado se encarga de absorber todo el azúcar que compone el producto vegetal, animal o artificial.

Luego, el azúcar viaja por el torrente sanguíneo y la insulina, una hormona excretada por el páncreas, permite el acceso de la glucosa a las células para que sea utilizada como energía. Esta sustancia es de vital relevancia para un órgano como el cerebro. Sin ella, muchas funciones no se podrían llevar a cabo.

Lo que sucede con la glucosa en la sangre es que cuando sus niveles aumentan sin control por la ingesta en exceso de alimentos o productos cargados con azúcar, el organismo se ve expuesto a graves problemas. Uno de ellos es el posible surgimiento de una enfermedad crónica y metabólica como la diabetes.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

“La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, agrega la entidad.

La diabetes se clasifica en tres clases. La primera de ellas es la tipo 1, que se da cuando el cuerpo se ataca a sí mismo por error por la no producción de insulina. La segunda es la tipo 2, que se presenta porque el organismo no utiliza de forma adecuada la insulina.

Y la tercera es la diabetes de tipo gestacional, la cual ataca solamente a mujeres en estado de embarazo. Esta es reversible, pero aumenta la posibilidad de sufrir la enfermedad en otro momento de la vida.

El consumo de una alimentación equilibrada es una de las mejores formas de manetener los niveles de azúcar bajo control. - Foto: Getty Images

Los principales síntomas de la diabetes son el aumento de la sed, la micción constante, el incremento del apetito, la debilidad o fatiga, las heridas que tardan en sanar, la pérdida de peso sin razón alguna, el hormigueo en las manos y en los pies, entre otras más. Si esta enfermedad no se trata de buena manera, puede llegar a causar la muerte.

La diabetes, como muchas otras enfermedades, se puede prevenir, esto se logra manteniendo una dieta alimenticia saludable. En esta línea, existe una especia en particular que tiene la capacidad de regular la glucosa en la sangre y evitar el surgimiento de la diabetes. Se trata de la moringa.

“Ejerce una acción hipoglucémica, pues ayuda a reducir la cantidad de azúcar en sangre. Estabiliza los niveles de glucosa. Regula el correcto funcionamiento del páncreas y ayuda a que se produzca la insulina necesaria para el cuerpo humano”, afirma la plataforma digital UnCOMO, publicada a través de Mundo Deportivo.

La moringa se puede consumir en polvo, en té, en cápsulas y fresca. Su consumo, para que otorgue los beneficios esperados, debe ser con moderación.