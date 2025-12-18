Salud cognitiva

Colombiana envejece: el valor de los multivitamínicos para proteger la salud cognitiva de la población

El envejecimiento dejó de ser un tema del futuro. En un país donde la población mayor crece aceleradamente, expertos destacan el papel de la nutrición y la suplementación con micronutrientes como aliados para cuidar la salud cognitiva a lo largo de la vida.

Prepararse para un envejecimiento saludable es un hábito que debe comenzar en etapas tempranas de la vida.
Colombia y el mundo enfrentan un cambio demográfico acelerado. Entre 2015 y 2030, la población mayor de 60 años crecerá un 56 por ciento, hasta alcanzar los 1.400 millones de personas, según Naciones Unidas y HelpAge International. Esta tendencia llevó a la ONU a declarar el periodo 2021–2030 como el Decenio del Envejecimiento Saludable. En el país, el proceso avanza aún más rápido: la caída sostenida de la natalidad, 31 por ciento menor en 2024 frente a los niveles prepandemia, y el aumento de la esperanza de vida están llevando a una transición demográfica profunda. De acuerdo con proyecciones del DANE, Colombia podría llegar a tener cerca de 10 millones de personas mayores de 60 años en los próximos años.

Este contexto plantea una pregunta clave: ¿cómo prepararse hoy para envejecer de manera saludable? El envejecimiento es un proceso natural asociado al daño celular y molecular que, con el tiempo, reduce capacidades físicas y cognitivas. Factores como una dieta deficiente en micronutrientes, el sedentarismo y la exposición prolongada al estrés pueden acelerar este deterioro y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y cognitivas, como lo evidencian estudios publicados en la National Library of Medicine.

Aunque suele asociarse el deterioro cognitivo con edades avanzadas, la evidencia científica indica que estos cambios pueden iniciar mucho antes de los 60 años y acumularse progresivamente. Prepararse para un envejecimiento saludable no es una decisión futura, sino un hábito que debe comenzar en etapas tempranas de la vida.

“En Haleon creemos que el autocuidado es un compromiso diario y transversal a todas las etapas de la vida. Nuestro propósito es acompañar a las personas con información confiable, productos basados en evidencia científica y acciones que fortalezcan su bienestar físico, mental y social”, afirmó Antonio Hernández, presidente de Haleon para Colombia y Perú. “Prepararnos para envejecer mejor empieza hoy y es un reto colectivo”, añadió.

Haleon es líder mundial en salud del consumidor, con presencia en 170 mercados y marcas reconocidas como Sensodyne, Centrum, Advil, Dolex y Today. Su propósito es ofrecer una mejor salud cotidiana con humanidad, apoyada en ciencia confiable e innovación.

Alimentación y salud cognitiva

Una nutrición adecuada es uno de los pilares para preservar la función cerebral. “Un buen estado nutricional es crucial para el desarrollo adecuado del cerebro y el mantenimiento normal de la función cognitiva. Dado su elevado metabolismo, el cerebro necesita un flujo continuo de energía y micronutrientes para preservar su función neuronal normal”, explicó Rodrigo Santacoloma, nutriólogo y director médico de Haleon Colombia.

No obstante, incluso con una alimentación consciente, diversos estudios muestran que los alimentos actuales contienen menos vitaminas y minerales que hace décadas. Esta realidad obliga a evaluar las necesidades nutricionales individuales y a considerar estrategias complementarias.

En este contexto, el consenso científico latinoamericano El papel de la suplementación con micronutrientes en la promoción del envejecimiento cognitivo saludable en América Latina, publicado en la revista Nutrients, advierte que los cambios neurobiológicos del envejecimiento cerebral pueden iniciar desde los 40 años y hacerse más evidentes entre los 60 y 70. El documento, elaborado por especialistas de Colombia, Argentina, México, Brasil y Chile, identificó deficiencias frecuentes de vitaminas C, D, E y del complejo B, así como de minerales como hierro, magnesio, selenio y zinc, asociados al deterioro cognitivo.

El consenso también resalta que patrones alimentarios protectores, como la dieta MIND, han demostrado beneficios para la salud cerebral, pero su adopción en la región enfrenta barreras económicas, culturales y de acceso. “La dieta MIND ha demostrado favorecer la salud cerebral y reducir el deterioro cognitivo, pero su implementación en América Latina es compleja. Por eso, estrategias complementarias como la suplementación con multivitamínicos y minerales se vuelven un apoyo práctico para cubrir brechas nutricionales”, explicó Santacoloma.

El documento concluye que la suplementación diaria con multivitaminas y minerales es una estrategia práctica y segura para abordar deficiencias nutricionales y promover un envejecimiento cognitivo saludable. Estudios como la serie COSMOS, realizados en Estados Unidos, han mostrado beneficios en memoria, función ejecutiva y una ralentización del envejecimiento cognitivo equivalente a hasta 1,8 años.

“Abordar el envejecimiento saludable requiere un enfoque integral que combine hábitos diarios, educación y estrategias preventivas basadas en evidencia. Identificar cuándo necesitamos un apoyo adicional y prepararnos con antelación es parte del autocuidado”, concluyó Santacoloma.

En un país que envejece con rapidez, el autocuidado deja de ser una opción para el futuro y se convierte en una necesidad del presente. Haleon reafirma su compromiso con promover decisiones informadas y hábitos respaldados por la ciencia, que permitan a más colombianos llegar a la edad mayor con bienestar y calidad de vida.

