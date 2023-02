¿Cuáles son los efectos secundarios de la dieta keto?

De acuerdo con los nutricionistas, la dieta keto o cetogénica es la que restringe la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, como los cereales, el azúcar e incluso ciertas verduras y frutas. En cambio, se aumenta el consumo de alimentos ricos en grasas buenas y proteínas, como el pescado azul y el aguacate.

Según el portal web Women’s Heatlh Mag, Martina Slajerova experta en este régimen y creadora de la app Keto Diet, que ha publicado el libro La dieta cetogénica para principiantes, explica que uno de los grandes mitos de la alimentación es pensar que el consumo de carbohidratos es necesario para almacenar la cantidad suficiente de glucógeno muscular que se puede utilizar para obtener energía.

“Si bien es cierto que nuestro cuerpo necesita una pequeña cantidad de glucosa para poder realizar algunas funciones metabólicas básicas, la verdad es que el cuerpo humano prefiere usar cetonas como fuente de energía, como afirma el dietista Jeff Volek y el médico Stephen Phinney, autores del éxito de ventas The art and Sciene of Low Carbohydrate Living”, señala la experta.

En ese sentido, la dieta keto ayuda a transformar los cuerpos para que pasen de un metabolismo de glucosa a uno de grasas, en el que solamente se consumen 50 gramos de carbohidratos diarios con los que “sentirás que tienes más energía y una mayor sensación de saciedad y menos antojos de comida”.

La dieta keto consiste en consumir alimentos ricos en grasas saludables. - Foto: Getty Images

Fases y efectos de la dieta keto

Fase de inducción: en esta etapa inicial es la más importante, porque es donde se reduce el consumo de carbohidratos entre 20 y 25 gramos al día para entrar en el estado de cetosis. Esta fase suele durar entre 3 y 4 semanas y se puede sentir un poco de ansiedad. Para ello, la experta en mención dice que es clave “simplificar tu alimentación, ingerir suficiente cantidad de proteínas y grasas, evitar atracones de comida y evitar picar entre horas”. Fase de adaptación cetogénica: esta etapa depende de las metas que se fije cada persona. Slajerova asegura que al ser un proceso complejo en el que están involucrados casi todos los sistemas del cuerpo, es normal sentirse cansado o incluso notar los síntomas de la “gripe cetogénica”. Fase de mantenimiento: como es normal en toda dieta, esta fase es muy difícil de sobrellevar, porque tiene como objetivo seguir el nuevo estilo de nutrición a largo plazo. como es normal en toda dieta, esta fase es muy difícil de sobrellevar, porque tiene como objetivo seguir el nuevo estilo de nutrición a largo plazo. La fuerza de voluntad es el pilar de esta etapa.

La ansiedad puede ser un factor contraindicatorio en la dieta keto. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Efectos secundarios de la dieta keto

De acuerdo con el portal web de la farmacia Labotcademon la dieta cetogénica se debe realizar con mucho cuidado, porque esto puede traer algunas consecuencias para la salud:

Mal aliento: por la elevada producción de cuerpos cetónicos, es común que la persona que sigue una dieta keto sufra constantemente de mal aliento o halitosis.

Reducción de vitaminas y minerales: al no consumir frutas y verduras, el organismo recibe un menor aporte de vitaminas, minerales y fibra, por lo que el cuerpo podrá sentir debilidad y bajones de azúcar.

Producción de cetoacidosis: en casos muy extremos, la dieta cetogénica puede provocar cetoacidosis debido al incremento de cuerpos cetónicos en sangre. Por lo general, esta situación puede llevar a una persona a sufrir graves daños en algunos órganos.

Al eliminar el consumo de frutas y vitaminas, el cuerpo puede sufrir una deficiencia de vitaminas y minerales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Quiénes no pueden consumir la dieta keto?

La dieta keto no es ideal para todas las personas, porque algunas condiciones de salud se puede ver alteradas. Por ello, la farmacia Labotcademon lista los grupos de riesgo con mayor vulnerabilidad a consumir esta dieta: