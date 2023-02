¿Cuándo alarmarse por un dolor debajo de la lengua?

La lengua está compuesta principalmente por músculos y revestida por una membrana mucosa. Su superficie de la parte posterior suele está cubierta de pequeñas protuberancias denominadas papilas gustativas que permiten identificar los sabores de la comida.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la lengua tiene como función también mover el alimento para ayudar a masticar y tragar. A su vez, se encarga de formar las palabras para así emitir sonidos.

Cuando hay alteraciones que afectan esta parte de la boca, se presentan los problemas linguales que incluyen dolor, hinchazón o cambio de la apariencia de la lengua. A continuación, Medline Plus lista los problemas que pueden alterar la salud de la lengua:

Problemas para mover la lengua

Este problema es caudado con mayor frecuencia por daño en los nervios. En ocasiones, los problemas para mover la lengua también pueden ser causado por un trastorno por el cual la banda tisular que fija la lengua al piso de la boca es demasiado corta. A esto se le denomina anquiloglosia. Entre tanto, este problema también puede ocasionar los siguientes problemas:

Problemas para amamantar en los recién nacidos

Dificultad para movilizar el alimento durante la masticación y la deglución

Problemas en el habla

Las fisuras en la lengua causan mal aliento. - Foto: Getty Images

Problema con el sentido del gusto

Normalmente, esta alteración del gusto puede ser ocasionado por el daño de las papilas gustativas, problemas en los nervios, efectos secundarios de algunos medicamentos o una infección en la lengua. Cabe mencionar que la lengua normalmente percibe los sabores dulces, salados, agrios y amargos.

Aumento del tamaño de la lengua

Según Medline Plus, la hinchazón de la lengua se presenta con afecciones como el cáncer de lengua, acromegalia, amiloidosis, síndrome de Down, mixedema, rabdomioma y el síndrome de Prader-Willi. Ante estas enfermedades, la lengua puede ensancharse en las personas sin dientes que no tiene prótesis dentales. Asimismo, la hinchazón repentina de la lengua puede presentarse debido a una reacción alérgica.

La hinchazón de la lengua se presenta con afecciones como el cáncer de lengua, acromegalia y amiloidosis. - Foto: Getty Images

Dolor de lengua

Esta dolencia se puede presentar también por otras afecciones conocidas como neuropatía diabética, leucoplasia, úlceras bucales y cáncer oral. Por lo general, después de la menopausia, algunas mujeres presentan una sensación súbita de que la lengua se les ha quemado, lo que se conoce como síndrome de boca ardiente o glosopirosis idiopática.

Ante estos signos, es importante acudir al médico para determinar la causa exacta del problema y el diagnóstico a seguir. En algunos casos específicos, se debe acudir directamente al odontólogo para solucionar el problema en la lengua ocasionado por prótesis dentales.

¿Cómo tratar el dolor de lengua?

De acuerdo con información de Medline Plus, el tratamiento depende de la causa del problema en la lengua, pero algunos de estos pueden incluir:

Si el daño del nervio ha causado un problema de movimiento de la lengua, la afección debe tratar con terapia, la cual puede mejorar el habla y la deglución.

La anquiloglosia probablemente no necesite tratamiento, a menos que tenga problemas para hablar o para tragar. La cirugía para liberar la lengua puede aliviar el problema.

La lengua se debe hacer correctamente para evitar problemas linguales. - Foto: getty Images / Ada Summer

Se pueden prescribir medicamentos para las úlceras bucales, la leucoplasia, el cáncer oral y otras lesiones en la boca.

Se pueden prescribir antiinflamatorios para la glositis y la lengua geográfica.

Consejos para cuidar la salud de la lengua

El portal web Forex Dental, indica algunos cuidados que se deben tener en cuenta para proteger la lengua de cualquier afección:

Enjuague bucal: lo ideal es enjuaga la boca de forma consciente durante al menos dos minutos. Se debe hacer con agua templada para reblandecer la capa que cubre la lengua.