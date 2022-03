La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es una infección viral y existen más de 100 variedades. Algunos tipos causan verrugas y otros pueden generar diferentes tipos de cáncer, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

La entidad también explicó en su portal web que la mayoría de las infecciones por el VPH no derivan en cáncer. Sin embargo, algunos tipos pueden causar cáncer en la parte inferior del útero que se conecta a la vagina (cuello del útero). A otros tipos de cáncer, entre los que se incluyen el cáncer de pene, ano, vagina, vulva y parte posterior de la garganta (orofaringe), se los relacionó también con esa infección.

Las afecciones a menudo se transmiten sexualmente o a través de otro tipo de contacto de piel con piel. Las vacunas pueden ayudar a proteger contra las cepas del virus del papiloma humano que tienen mayor probabilidad de causar verrugas genitales o cáncer de cuello del útero.

No obstante, muchas personas se preguntan cuánto tiempo puede vivir una persona con el virus del papiloma humano y el portal del Servicio Murciano de Salud reveló que un artículo del 2005, publicado en la Revista de Enfermedades Infecciosas, señaló en resumen que “un estudio de una cohorte de 603 estudiantes de 18 a 20 años en la que el seguimiento se realizaba cada cuatro meses mediante diagnóstico simultáneo de infección por VPH y toma de citología vaginal expuso que el tiempo medio entre la detección de la infección y la presencia de lesiones NIC 1 fue de 4 meses, con un rango intercuartil de 0 a 14.3 meses. Entre las mujeres que recibieron un diagnóstico de lesión en los primeros 40 meses de seguimiento, el tiempo medio transcurrido entre la infección y la detección de lesiones tipo NIC 2-3 fue de 14.1 meses; con un rango intercuartil entre 6.7 a 31.2 meses”.

Asimismo, otro estudio que reveló el portal y que fue publicado en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que “en el momento de la primera infección y cuando se muestran los cambios histológicos fue de: 9.3 meses para lesiones tipo NIC-1 y de 11.8 meses para lesiones tipo NIC2-3″.

NIC 1

La NIC 1 no es cancerosa y es frecuente que desaparezca sin tratamiento, pero a veces se vuelve cancerosa y se disemina al tejido cercano. En ocasiones, se llama displasia de grado bajo o displasia leve. También se llama CIN 1, neoplasia intraepitelial cervical escamosa 1 y NICU 1, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

NIC 2 -3

La NIC 2 y 3 comparte características de la NIC 2 y de la NIC 3; aunque no es cancerosa, si no se trata, a veces, se vuelve cancerosa y se disemina al tejido normal cercano. El tratamiento de la NIC 2 y 3 incluye la crioterapia, la terapia láser, la escisión electroquirúrgica con asa y la biopsia de cono para extirpar o destruir el tejido anormal. También se llama CIN 2/3, neoplasia intraepitelial cervical de grados 2 y 3 y NICU 2/3, según el instituto.

¿Cómo se previene la infección por el VPH?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la mejor manera de prevenir la infección por el VPH es el empleo de la vacunación antes del inicio de la vida sexual activa. Se han autorizado tres vacunas inocuas y sumamente eficaces para prevenir la infección por los tipos de VPH de alto riesgo: bivalente, tetravalente y nonavalente. Estas vacunas son también sumamente eficaces en la prevención de las lesiones precancerosas del cuello uterino. Las vacunas tetravalente y nonavalente son también sumamente eficaces en la prevención de las verrugas genitales y anales. La OMS recomienda que todos los países procedan a la introducción de la vacunación contra el VPH a nivel nacional.

Los preservativos son útiles para reducir la probabilidad de infección, aunque no la eliminan por completo ya que el virus puede encontrarse en zonas del área genital y anal que no están protegidas por el condón. De todos modos, se recomienda el uso de preservativos, ya que puede prevenir otras infecciones de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados.